美國密西根州當地時間19日遭遇暴風雪，「大湖效應」加劇雪災，能見度極差，還發生約100輛車在州際公路、大急流城（Grand Rapids）西南方向連環相撞的事故，多人因此受傷，當局致力於搶通道路。
綜合《美聯社》等外媒報導，這起交通事故發生在196號州際公路，雖然造成多人受傷，但據信無人死亡，事故發生後的數小時內，196號州際公路處於封閉狀態。
1名駕駛人麥塔（Pedro Mata Jr.）回憶，當時漫天風雪讓他幾乎看不清前方車輛，雖然他沒有被車禍波及，但聽到身後不斷傳來碰撞聲響，覺得有點嚇人：「我大概能看到前方，但完全不知道後面發生了什麼事。」
面對冬季風暴席捲美國，美國國家氣象局（NWS）已針對多州發布預警，警示範圍從明尼蘇達州北部開始，往南、往東延伸至威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州與紐約州。
原文連結：100 vehicles pile up in Michigan crash as snowstorm moves across the country
