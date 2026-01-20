我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來商港區域外發生多起因海難或其他意外事故，導致船隻擱淺、沉沒或故障漂流案件，船舶所有人卻消極應對，甚至不處理，為此，立法院院會今（20）日三讀通過《商港法》部分修正條文，新增「屆期未改善者，得視情節按日連續處罰」。《商港法》第53條第一項規定，船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；不過，實際情況多發生船舶所有人對於航港局限期採取應變措施之命令，置之不理或消極應對，而據統計，有大量擱淺至我國海域之船舶所有人為國外船舶所有人，其中以中國籍船舶所有人居多，經常因在台灣無資產可供擔保而消極面對我國主管機關之移除、脫困命令。為此，民進黨立委林岱樺等人提案修法，增加屆期未改善者，得按日連續處罰之規定，授權主管機關可視情形督促船舶所有人；該案於去年12月在交通委員會完成初審，立法院會上午三讀通過。三讀條文規範，船舶於商港區域外，因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；屆期未改善者，得視情節按日連續處罰。另外，行政院原規畫將交通部、工程會、國土署整合並改制為「交通及建設部」，立法院會上午也通過《商港法》第2條修正條文，將主管機關「交通及建設部」修正為「交通部」。