▲貝克漢在1998年世界盃，16強對上阿根廷的比賽中因故意踢對方球員，導致被判罰紅牌出場，一度成為英格蘭球迷公敵。（圖／美聯社／達志影像）

英格蘭足球巨星貝克漢（David Beckham）日前遭到長子布魯克林・貝克漢（Brooklyn Beckham）指控貝克漢與母親維多利亞（Victoria Beckham）試圖毀掉他與妻子妮可佩拉茲（Nicola Peltz Beckham）的婚姻，再次將這名昔日英格蘭足球的天之驕子拉回聚光燈前，回顧貝克漢的職業生涯，曾因不少爭議成為焦點人物，退役後憑藉出色的外表以及高人氣，打造出龐大的商業帝國。貝克漢在1991年與曼聯簽下青年隊合約，並幫助球隊奪得多項賽事冠軍，在經歷租借後，貝克漢在1995年重返曼聯，並在1996-97英超聯賽對上溫布頓的比賽中，踢出一記半場進球，令他聲名大噪。1998年法國世界盃，貝克漢入選英格蘭國家隊，但在16強對上阿根廷的比賽中，貝克漢倒地後故意踢了阿根廷球員一腳，導致被判罰紅牌出場，最終英格蘭在點球大戰中不敵阿根廷遭到淘汰，此事件後貝克漢成為英格蘭球迷公敵，直到2001年世界盃資格賽，貝克漢在關鍵時刻踢進自由球，幫助英格蘭挺進2002日韓世界盃後，球迷才逐漸原諒他。2003年貝克漢與曼聯名帥同時也是生涯恩師的佛格森（Alex Ferguson）決裂，當時貝克漢與當時身為「辣妹合唱團」成員的維多利亞場外新聞成為全球焦點，佛格森不滿貝克漢將重心擺在場外活動，在一次爭執中，佛格森向貝克漢丟躑釘鞋，導致貝克漢臉部受傷，此事件也成為貝克漢離開曼聯的導火線。離開曼聯後，貝克漢先後效力皇家馬德里、MLS洛杉磯銀河、義甲AC米蘭以及法甲大巴黎聖日耳曼，最終在2013年宣佈退役。憑藉著球員時期累積的高人氣，貝克漢在退役後依舊成為各大廠商的寵兒，各種代言接不停，在2018年貝克漢成為MLS邁阿密國際的老闆，球隊在2020年正式進軍MLS，並在2023年簽下梅西（Lionel Messi）讓邁阿密國際成為美國熱門球隊之一，球隊價值也從6000萬美元暴漲至2億美元，根據統計貝克漢退役後的收入遠遠超過他球員生涯的總收入。資料來源：《