隨著科技不斷進步，詐騙也開始出現AI的影子，近期有民眾發現偽造航空公司董事長和空服員的影片在網路流傳，散布免費機票、VIP大放送等假消息，引誘民眾點擊網頁，甚至加入LINE群組。多家航空公司緊急澄清並通報警方。詐騙集團擷取張國煒兩年前受訪畫面，透過AI變聲技術製作假影片，宣稱可免費獲得星宇航空尊榮VIP卡，雖然嘴型與配音不同步，但聲音幾可亂真，讓不少民眾誤信上當。長榮與華航的空服員與內部幹部也遭冒用，謊稱可享一年10次免費全球飛行。星宇航空以及中華航空都已經發布正式聲明，再次強調這些通通都是不實的詐騙資訊，並且已經主動向主管機關進行通報。華航提醒，近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網頁宣傳免費贈送機票、升等券或VIP卡等情事，均為不實資訊，意圖擷取民眾個資。華航舉辦的任何活動，均透過「華航官方網站」及具認證之「官方粉絲專頁」發布，請旅客及民眾務必提高警覺，如遇類似情況，切勿點擊不明連結或提供個人資訊，請查詢華航官方網站、或與客服中心聯繫確認，共同防堵網路詐騙。針對冒名侵權及詐騙行為，華航已向相關主管機關報案，以維護本公司名譽與消費者權益。台灣事實查核中心比對原始影片後確認，相關影片聲音皆為AI偽造。刑事警察局預防科警務正張佳勳指出，冒用名人身分是目前最猖獗的詐騙手法之一，詐騙集團藉此蒐集個資，可能造成帳號被盜、個資外洩，甚至被不法集團二次利用。警方呼籲，看到類似優惠務必親自向航空公司官方查證。政府打詐儀表板顯示，網路購物詐騙與假投資詐騙為目前前兩大詐騙類型，單月案件近6000件、財損逾31億元。航空公司再次強調活動皆為不實資訊，提醒民眾提高警覺，別讓「天上掉下來的禮物」變成詐騙陷阱。