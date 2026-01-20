我是廣告 請繼續往下閱讀

家庭變故無力繳健保費 16歲同學手寫信感謝愛心善款

中央健康保險署台北業務組於去年12月下旬，接獲單筆100萬善款匯入健保愛心專戶，捐款人為70多歲女士指定，要協助無力繳納健保費弱勢家庭，捐款人也低調提到，因為自己受到很多健保的幫助，想要幫助其他需要的弱勢民眾。健保署台北業務組組長李純馥說，去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費1006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的愛心善款，達3600多個弱勢家庭受惠。李純馥提到，女士是公務員退休，而對健保署來說，收到單筆百萬的捐款是非常罕見的。在收到愛心善款後，李純馥也代表健保署前往該位女士家中致贈感謝狀。不過，該位女士已經退休，也因為本身有慢性病，感受到健保對自己幫助相當大，想著要幫助弱勢民眾。一位單親家庭的16歲吳同學遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。李純馥提到，台北業務組在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學也以手寫信表達感謝之意，並期許未來有能力時，可回饋社會。據統計114年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元；健保署於去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組協助受災嚴重區域的弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。健保署署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署也提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。