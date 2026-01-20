我是廣告 請繼續往下閱讀

進入2026年，經濟部旗下的「油電糖水」2025年全年財報陸續出爐。國營司長胡文中表示，雖然有部分財報還須經過董事會確認，但現在可以確定的是台電、台糖均有辦法賺錢，中油及台水則出現虧損，呈現「2虧2盈」。據目前現有財報，中油稅前虧損91億元，去年累計虧損為804億元；台水虧損49.7億元，累計虧損9.21億。億元；台糖去年大賺74.6億元，累計營收316億元。台電截至11月賺736億元，累計虧損3484億元。據悉，雖然12月財報尚未出爐，往年在12月台電均會因離岸風電躉購費率出現虧損，預計全年至少會賺600億元，結束連續3年虧損，重返「國營事業獲利王」。胡文中受訪表示，2025年四大國營事業經營情況已大致出爐，原本立法院預算將繼續虧損的台電，最終受惠國際能源價格下跌，以及電價調整，可說成功轉虧為盈已經沒有懸念。但幾家歡樂比家愁，「油電兄弟」同梯不同命，中油原先預估去年應該出現盈餘，但隨著油價頻頻探低，本身具有油氣事業部門的中油就受到影響，再加上油價公式長期受限於「亞鄰最低價」政策，以及天然氣售價要顧及民生等政策因素，最終呈現虧損。台糖今年比較特別，一口氣賺到74.6億元，對此台糖公司吳明昌日前還宣布，要普發給每位員工3600元的獎勵金。最後，台水比較可惜，因為長期以來都是經營最困難的國營事業，因為上游買水價格受到管制，下游賣水價格已31年凍漲，近期供水韌性計畫很多，公共工程經費也相當高。胡文中總結，整個國營事業的四大國營事業加總起來的表現，應該已超過去年的預算編列營收。對於國營事業表現普遍亮眼，是否等於年終均會拿到4.4個月？胡文中說，這部分會按照程序去審定，樂觀看待國營業事業去年表現，希望拿到最好的成績回報所有員工。另外，有鑑於水價31年未調整，是否可能有漲價計畫？胡文中說，水價合理化一直由水利署與台水公司持續討論中，但還需要時間討論。至於中油從2020年迄今連續虧損6年，經濟部是否會同意中油增資計畫，以及亞鄰最低價、油價平穩機制調整？他表示，中油已經連續兩年提報增資計畫，經濟部確實都在審議當中，而亞鄰最低價、油價平穩機制部分限制已在去年鬆綁，預計對於中油來年財務將有一定改善。