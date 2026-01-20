2026馬年刮刮樂全部開賣啦！下個月即將迎來農曆春節9天連假，台彩每年都會推出應景的新春刮刮樂，搶攻過年大家想要試試手氣的生意。今（20）日台彩也再推出第二波5款的全新刮刮樂，萬眾矚目的2000萬超級紅包也推出，馬年新款10張刮刮樂也到齊開賣，《NOWNEWS》特別整理10款馬年刮刮樂售價、頭獎金額、頭獎數量、中獎機率、賺錢率等資訊，讓民眾一文看懂今年過年該買哪張刮刮樂！
台彩第二波新春刮刮樂來了！馬年款「10張全部上架開售」
台彩今（20）日召開記者會宣布，新春刮刮樂第二波再推出5款新品，包括新春限定的「2000萬超級紅包」，這回2000萬頭獎有10個、貳獎100萬有1200個，總獎金超過172億元，並列跟去年一樣為史上新高。另外還有年度生肖主題「金馬獎」、「金好鑽」、「金馬報喜」以及「財源滾滾」，5款總獎金超過222億元。搭配1月初上架的5款，2026馬年刮刮樂一共有10款，目前都已經上架販售！
2026馬年刮刮樂10款整理！售價、中獎率、頭獎數量、賺錢率一覽
🟡財源滾滾（售價100元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：30萬元/7張
📍整體中獎率：33.00%
📍賺錢率：13.2%
🟡馬年行大運（售價100元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：5萬元/150張
📍整體中獎率：50.10%
📍賺錢率：3.42%
🟡大三元（售價200元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：200萬元/7 張
📍整體中獎率：34.00%
📍賺錢率：16.32%
🟡金好鑽（售價200元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：200萬元/8張
📍整體中獎率：34.50%
📍賺錢率：19%
🟡金馬報喜（售價200元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：10萬元/550張
📍整體中獎率：50.35%
📍賺錢率：14.24%
🟡海底大尋寶（售價300元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：300萬元/5個
📍整體中獎率：36.00%
📍賺錢率：19.57%
🟡五路財神（售價500元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：500萬元/8個
📍整體中獎率：40.72%
📍賺錢率：14.79%
🟡金馬獎（售價500元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：300萬元/14張
📍整體中獎率：100%
📍賺錢率：14.44%
🟡1200萬大吉利（售價1000元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：1200萬元/8張
📍整體中獎率：70.00%
📍賺錢率：19.07%
🟡2000萬超級紅包（售價2000元）
📍頭獎獎金/頭獎數量：2000萬/10張
📍整體中獎率：69.33%
📍賺錢率：10.29%
2026馬年刮刮樂賺錢率出爐！2000萬超級紅包依然倒數
然而在10款新春刮刮樂當中，在賺錢率部分由售價300元的「海底大尋寶」19.57%拿下；而最低的則是售價100元的「馬年行大運」，僅有3.42%，但這是因為該刮刮樂的獎項分布都集中在100元回本身上，總中獎率有高達50.10%，如果很怕虧本的民眾買這張試試手氣也不錯。
每年備受關注的2000萬超級紅包，賺錢率不意外又是敬陪末座排在倒數第二，因為頭獎獎金高、貳獎數量多，因此只能犧牲其他有中獎的人「虧本中獎」，會刮出許多1000元的獎項，再加上槓龜的30%，賺錢率只有10.29%，就是屬於拼搏大獎的一款刮刮樂，適合集資一起購買。財神能不能在春節前後拜訪，全看個人運氣，《NOWNEWS》也祝大家能幸運中獎！
資料來源：台彩官網
※【NOWnews 今日新聞】提醒民眾：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收。另外，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。
