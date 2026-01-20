我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩第二波新春刮刮樂來了！馬年款「10張全部上架開售」

包括新春限定的「2000萬超級紅包」，這回2000萬頭獎有10個、貳獎100萬有1200個

▲台灣彩券公司今（20）日推出5款馬年刮刮樂新品，2026馬年刮刮樂10張到齊，全部都在彩券行上架販售。（圖／記者顏真真攝）

2026馬年刮刮樂10款整理！售價、中獎率、頭獎數量、賺錢率一覽

🟡財源滾滾（售價100元）

▲售價100元的財源滾滾，頭獎30萬元，適合買來給小朋友試手氣。（圖/台彩提供）

🟡馬年行大運（售價100元）

▲單張售價100元馬年行大運，頭獎僅5萬元，不是會賺大錢的刮刮樂，適合買給小朋友沾沾喜氣。（圖/台彩提供）

🟡大三元（售價200元）

▲麻將大三元刮刮樂單張售價200元，頭獎200萬元一共有7張，推薦給喜愛麻將的民眾購買。（圖/台彩提供）

🟡金好鑽（售價200元）

▲售價200元的金好鑽刮刮樂。頭獎200萬元有8張。（圖/台彩提供）

🟡金馬報喜（售價200元）

▲售價200元的金馬報喜最大頭獎雖然只有10萬元，不過有高達550張，也是適合小額試手氣的民眾。（圖/台彩提供）

🟡海底大尋寶（售價300元）

▲300元的海底大尋寶賺錢率不錯，適合以小博大的民眾購買。（圖/台彩提供）

🟡五路財神（售價500元）

▲每年過年都會推出的500元「五路財神」，賺錢率雖然不高，但是只要中獎都有機會是翻倍以上。（圖/台彩提供）

🟡金馬獎（售價500元）

▲一年一度生肖主題的刮刮樂「金馬獎」當然也沒有缺席！售價500元，頭獎300萬元今年有14個，比去年多1個。（圖/台彩提供）

🟡1200萬大吉利（售價1000元）

▲適合集資的高額刮刮樂，1000元的「1200萬大吉利」，今年頭獎多2個1200萬，貳獎100萬也從175個上升到200個。（圖/台彩提供）

🟡2000萬超級紅包（售價2000元）

▲萬眾矚目2000萬超級紅包馬年款上市！今年頭獎2000萬一樣有10張、貳獎100萬有1200張。（圖/台彩提供）

2026馬年刮刮樂賺錢率出爐！2000萬超級紅包依然倒數

在賺錢率部分由售價300元的「海底大尋寶」19.57%拿下

因為頭獎獎金高、貳獎數量多，因此只能犧牲其他有中獎的人「虧本中獎」，會刮出許多1000元的獎項，再加上槓龜的30%，賺錢率只有10.29%