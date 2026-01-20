我是廣告 請繼續往下閱讀

今（20）日金州勇士對上邁阿密熱火隊的比賽中，勇士明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第三節比賽中突然膝蓋受傷，痛苦摀著傷處倒地，總教練科爾（Steve Kerr）也立刻喊出暫停，後續情況有待觀察。根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，巴特勒（Jimmy Butler）的右膝現在無法負重。在勇士主場大通中心Chase Center ＝發生這起令人擔憂的狀況後，希爾德（Buddy Hield）與庫明加（Jonathan Kuminga）正攙扶他回到休息室。本賽季，巴特勒代表金州勇士隊出賽 37 場比賽，場均 20.1 分、5.6 個籃板和4.9次助攻，投籃命中率為 51.9%，三分球命中率為 38.1%。他已經成為金州勇士隊中第二重要的球員（僅次於史蒂芬·庫裡），他應該會在周一晚上的比賽中扮演重要角色。這一季巴特勒三分球命中率為 38.1%，場均出手 2.3 次，但在他參加的 37 場比賽中，有20場至少投進一個三分球。