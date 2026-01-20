我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林炎田學經歷相當豐富，曾任職高雄市政府警察局局長。（圖／記者葉政勳攝影）

台北市政府警察局局長李西河16日屆齡退休，由曾擔任高雄市警察局長的林炎田接任。另大安分局等9個分局長及保安警察大隊等3個大隊長調動，台北市今（20日）於台北市政府警察局舉行聯合布達交接典禮，由台北市長蔣萬安主持，內政部警政署署長張榮興及新任局長林炎田分別擔任監交人。蔣萬安致詞時表示，盼警察同仁在林炎田的帶領下，共同打造台北成為幸福宜居的安全之都，「只要是依法執行，市長一定會做警察同仁最堅實的後盾！」蔣萬安提到，李西河局長2024年6月6日上任以來，對台北市警政工作投入極大心力，並引進新興偵查科技，全面提升警政效能，另外在防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺、以及攔阻詐騙金額等各項重點工作上，成績相當亮眼。給予市民優良的服務品質，也打造更安全的生活環境，「特別感謝李局長及所有警察同仁的努力付出，同時也祝福李局長退休生活一切順心、萬事如意。」而對於新上任的林炎田局長，其學經歷相當豐富。蔣萬安提到，林炎田擔任高雄市政府警察局局長期間，要求重大刑案於24小時內破案，高雄治安在警方強力執法下，街頭暴力趨緩、槍擊案逐年下降，掃黑更多次在六都中評核特優。蔣萬安強調，台北市為首善之都，對警政工作的原則就是「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法決不寬貸」，盼台北市能在林炎田的帶領下，持續精進、全力以赴。由於臨近農曆新年，林炎田典禮後受訪時被問到相關維安工作，他表示將把重點放在交通、公共場所等處，將全面強化維安部署、提高見警率，讓市民能幸福的過好年。此外，今年也適逢選舉年，在選舉期間的治安工作更是重中之重，包括大型活動時的勤務、查賄及防暴等，都將成為警方工作重點，必全力以赴、嚴格執行。