中廣前董事長趙少康今（20）日在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會。現場大咖雲集，立法院長韓國瑜致詞時提及，自己前一晚就把這本書看完了，「看完這本書，一個字『爽』，就像吃麻辣火鍋一樣」，唯一可惜的是，內容沒看到趙少康寫出自己的的愛情觀。趙少康今日舉辦新書《七十少年：趙少康的時代現場》發表會，現場藍綠白政壇大咖齊聚祝賀，包括考試院前院長關中、立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨前副主席郝龍斌與不少藍白營立委都出席。韓國瑜致詞時表示，這本書很值得推薦，當年的政治金童，掀起全台灣的政治旋風，他和台灣民主政治了不起的前民進黨主席施明德喝和解大咖啡，造成台灣政壇極大的震撼，趙少康開創太多不可思議的先河，值得後輩學習效仿。韓國瑜還說，自己前一晚就把這本書看完了，「看完這本書，一個字『爽』，就像吃麻辣火鍋一樣，內容開朗、明快、磊落、不拘泥，裡面有非常多值得人省思的地方。」也可以看到趙少康從小就是一個打抱不平、調皮搗蛋，看到不公平不正義一定勇於發聲，絕不妥協、絕不和稀泥的人。韓國瑜說，唯一可惜的是，內容沒看到趙少康寫出自己的的愛情觀。因為趙少康當年是台大辯論隊隊長，如果談戀愛，一定跟那女孩說，「我們辯論一下，你要做我的女朋友，你要不做的話，我怎麼樣言詞來修理妳、來說服妳。」一番話逗得在場眾人哈哈大笑。韓國瑜直呼，男孩子有兩件事，以他的人生經驗從不認輸，第一，當兵多勇敢、多厲害，當年打靶時腿有沒有發軟他從不講；第二，談戀愛、把馬子從不認輸，當年追女孩子多勇敢，送了鮮花、喝了咖啡等等，「這個愛情觀沒寫出來實在是太可惜了，可能趙少康要再寫一本，提供各個初戀的少男少女來思考」。