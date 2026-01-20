我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林貝克漢（左）前年底還能跟爸爸大衛（右）溫馨合照，現在兩人不可能再開心聚會。（圖／翻攝自布魯克林IG@brooklynpeltzbeckham）

英國足球傳奇大衛・貝克漢才剛在2025年底獲英王查爾斯三世冊封為爵士，人生聲望攀至頂峰，豈料家務事卻引出現震撼彈。今（20）日凌晨，其長子布魯克林透過IG限動發出決裂聲明，怒指父母團隊為維護名聲不惜說謊與爆料，並說了重話：「我不打算與家人和解。」父子反目的大戲，重創了貝克漢長年經營的完美家庭形象，也讓才剛挺過稅務風波、風光受勳的貝克漢爵士，傳奇生涯中蒙上一層複雜的陰影。布魯克林在聲明中直言，過去為了隱私盡力吞忍，但對於父母及他們的公關團隊持續向媒體放話感到忍無可忍。他強調自己並未被任何人控制並宣示：「這是我人生中第一次為自己挺身而出。」讀起來如同切割的聲明，讓外界看見貝克漢光鮮亮麗的公眾形象背後，出現難以彌補的家庭裂痕。暫拋家變風波，回顧貝克漢的奮鬥史，他在全球足球體壇的成就無人能出其右。1996年，年僅21歲的他效力曼聯，以一記驚世駭俗的「半場笠射」一戰成名，從此「黃金右腳」成為英格蘭足球的代名詞。他的職業生涯流轉於曼聯、皇家馬德里、洛杉磯銀河、巴黎聖日耳曼時期，代表國家隊出賽高達115場。退役後的他也很有商業眼光，華麗轉身成為美職聯（MLS）國際邁阿密的老闆，成功將球王梅西帶入美國，續寫足壇影響力。除了球場戰績，貝克漢在慈善與國家貢獻上更是備受肯定，這也是他能獲得王室殊榮的主因。自2005年起擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）大使，並創立「七基金」救助弱勢兒童；他是 2012倫敦奧運申辦功臣，更與查爾斯三世因為養蜂愛好結為忘年之交。儘管封爵之路曾因2017年的駭客郵件門與稅務爭議一度受阻，但他靠著持續20年的公益耕耘，終於在2025年11月圓夢封爵。令人唏噓的是，就在他努力了大半輩子，終於贏得爵士頭銜，卻似乎輸掉了和長子之間的親情。