（13:23更新 新增好市多回應）蘇丹紅化妝品風暴尚未停歇！近日多名好市多（Costco）會員反映接到賣場緊急來電，告知一款由韓星金高銀代言的熱銷「韓國撫紋棒」疑受蘇丹紅污染風險，要求進行預防性回收。消息一出引發社群熱議，不少會員擔憂產品已使用大半，沒想到好市多霸氣回應「用完也能退」，讓會員大讚：「這年費繳得值得！」對此，好市多表示，目前已無銷售該商品，但基於維護會員權益與產品安全的原則，主動進行預防性回收作業。
金高銀同款也中鏢？Costco預防性召回KAHI
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，突然接到好市多客服來電，確認去年是否曾購買「KAHI 撫紋精華棒」。該款商品因韓星金高銀代言，且在《The King：永遠的君主》、《非常律師禹英禑》等多部韓劇中頻繁出現而爆紅，被譽為「保養神物」。
客服解釋，由於韓國製造商在其他產品線中發現疑慮，擔憂生產過程中可能發生交叉感染，為求謹慎，決定針對該批次產品進行預防性下架與回收。此舉讓原PO相當驚訝，直呼：「好險我懶惰，目前才擦完半支而已。」
霸氣售服被推爆！網讚：感受到年費的價值
貼文曝光後，釣出大批「苦主」留言回報災情。許多會員表示雖然產品出包令人擔憂，但好市多的後續處理讓人安心。有網友分享實測經驗：「我跟客服說我已經用完了，結果他說沒關係，帶著卡去櫃檯就可以退！」這項「無條件退貨」的承諾立刻引發好評，網友紛紛留言：「這售服值得給讚」、「終於感受到收年費的價值了，不囉嗦直接退」。
針對此事件，好市多稍早回應表示，目前已無銷售該商品，但基於維護會員權益與產品安全的原則，主動進行預防性回收作業。此外，針對本事件，廠商已主動將「KAHI 撫紋精華棒」委託第三方公正單位進行抽樣檢驗，結果均未檢出蘇丹紅。
食藥署先前曾驗出他牌 引發擴大檢視
此次召回事件並非空穴來風，根據衛福部食藥署去年12月公告的蘇丹4號化粧品不合格清單，當時包含韓國製造的「艾多美（Atomy）凝萃撫紋萬用棒」等18項產品驗出違規。外界推測，好市多此次針對性質相近的KAHI撫紋棒進行大規模預防性回收，應是為了在疑慮尚未釐清前，優先保障會員權益。
醫示警：屬第三級致癌物 皮膚接觸恐發炎
針對蘇丹紅出現在貼身化妝品中，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師提出專業示警。他解釋，蘇丹紅屬於脂溶性工業染料，雖被國際癌症研究機構（IARC）列為「第三級致癌物」，但進入人體後代謝產生的「胺類化合物」卻屬於更危險的第二級致癌物。
顏宗海醫師進一步強調，蘇丹紅不僅有致癌風險，它本身也是一種過敏原。民眾若使用含有蘇丹紅的化妝品，透過皮膚接觸吸收，極可能引發接觸性皮膚炎。若發現手邊產品有相關疑慮，應立即停止使用並觀察皮膚狀況。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說、衛福部食藥署、林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師
