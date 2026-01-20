我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區忠孝東路四段昨（19日）發生一起行車糾紛事故，疑似多元計程車司機不滿乘客開啟後座燈太耗電，且未經詢問便擅自開啟，怒朝乘客斥責數分鐘。直到乘客要求下車後，司機才表示要報警，卻在警方抵達現場時改口稱「紙袋刮傷車子」要求賠償2000元。由於雙方無法取得共識，警方告知雙方權益後各自離去，目前尚未接獲提告。而該名乘客事後也在社群網站上發文，引發討論。一名網友在社群網站Threads上發文表示，當天和剛從國外回來的朋友一起搭乘多元計程車，期間朋友要找東西故打開後座的燈。怎料，司機見狀後立即阻止，並表示自己開的是電車，「你碰人的東西都不用先講嗎？」兩人眼見司機情緒不對勁便要求下車，但司機卻表示要報警，甚至稱兩人威脅他取消叫車。直到警方到場後，司機卻改口稱「購物紙袋刮傷他的車，要求賠償2000元」，讓兩人聽聞傻眼，「不是說是開燈沒電還是恐嚇取消行程嗎？」轄區大安分局敦化南路派出所昨（19日）晚間接獲通報，稱大安區忠孝東路四段有糾紛情形，立即派員前往查處。經查為多元計程車司機與乘客因乘車糾紛爆發口角，由於雙方於現場無法取得共識，警方告知雙方相關權益後，雙方自行離去，目前雙方皆尚未至本所提告。而多元計程車業者也回應，後續將協助合作車隊啟動調查，若駕駛有違反車隊守則情形，將停止該駕駛使用APP接受車隊派遣的機會。