▲「ISM主義甜時」是「正宗日本職人開設甜點店」，主打多樣日本風的甜點。（圖／翻攝ISM主義甜時臉書www.facebook.com/ism4you/）

在天母享譽人氣的甜點店「ISM主義甜時」，是聞名國際的大提琴家陳世霖創辦，並邀請福岡的甜點店「16區」名廚小松真次郎來台一同開設，店裡最招牌甜點是達克瓦茲，被封為必買商品，開設10年人氣依舊不低，但是國際知名大提琴家陳世霖嚐遍世界美食，更熱愛甜點，他同時也是天母甜點名店「ISM 主義甜時」的主理人。他於10年前，特地遠赴日本福岡甜點名店「16區」當學徒，回台後偕同「師兄」小松真次郎在台北天母創立了「ISM主義甜時」，以「正宗日本職人開設甜點店」之姿，一曝光沒多久就成為台北人口耳相傳的爆紅店家，至今在Google評論上依舊有著4.6顆星的高分評論。「ISM主義甜時」鎮店招牌首樣甜點即是「達克瓦茲」，外層有珍珠糖帶來酥鬆又帶脆的口感，內層則鬆軟綿密，混著杏仁香氣讓許多老饕折服。店裡更有鮮奶油蛋糕卷等各種融合了日式的西式經典甜點。2015年成立的「ISM主義甜時」，至今正巧邁入第10年，創辦人陳世霖透過臉書粉專公告，「ISM主義甜時」今於本月底熄燈，，門市將在這個月底與大家告別，在未來產品與經營未有明確方向前，也不會再有新店面。熄燈消息傳出，讓不少老客人感到震驚，紛紛留言表示「好捨不得！謝謝ISM這一路陪著我們」、「！」、「好愛ISM的蛋糕」、「從新婚搬來天母、到成為父母；也陪著兩個孩子長大，成為他們最愛的蛋糕店。」、「」。