台北市長蔣萬安日前宣布推動國中小營養午餐全面免費，引發政壇交鋒，繼民進黨秘書長徐國勇批評免費營養午餐騙選票，民眾黨前主席柯文哲也直言，該政策屬於「民粹政治」，對社會財富重分配毫無助益，甚至點名過去「生生喝鮮奶」政策，批評這類措施「騙選票很有效，但沒有實質意義」。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩也質疑，「免費背後是營養縮水！」黃瀞瑩臉書發文表示，已經有家長們告訴她，營養午餐免費後，「品質」會不會被忽略？也有家長認為，未來有沒有可能排擠其他教育資源？首都扮演著全台政策領頭羊的角色，蔣萬安的態度，將影響政策的執行，因此，市府必須更負責任的向市民保證：營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題。黃瀞瑩也對市府提出的呼籲及提醒：第一、提出負責任的預算規劃與評估，確保教育經費零排擠。擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質。第二、優先使用國產、在地食材。強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制。避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利之食材。三、改善第一線廚工待遇，確保營養師人力。通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。黃瀞瑩強調，免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。