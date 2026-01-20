我是廣告 請繼續往下閱讀

台南一名人夫驚覺婚姻期間妻子疑似出軌，不僅與男性友人親密出遊、互稱「老公老婆」，甚至被懷疑發生性行為，憤而向法院提告，要求兩人連帶賠償100萬元精神慰撫金。不料，承審法官卻在判決書中罕見直言，「所謂配偶權，在現行法律體系中根本不存在」，最終駁回原告全部請求，全案仍可上訴。判決指出，原告阿強（化名）與妻子阿芳（化名）原為夫妻，雙方已於民國114年5月經調解離婚。阿強主張，婚姻關係存續期間，尤其在感情惡化的最後階段，他多次發現阿芳行蹤異常，與一名男性友人阿勇（化名）過從甚密，互動已逾一般社交分際。阿強提出多項證據佐證，包括阿芳與阿勇一同出入汽車旅館、通訊對話中互稱「老公、老婆」、多次相約出遊，對話內容涉及親密行為，甚至還有刻意隱瞞行蹤、說謊掩飾的情形。阿強認為，上述行為已嚴重破壞婚姻關係，侵害其所謂的「配偶權」，因此向兩人請求連帶賠償100萬元精神慰撫金。不過，法院並未採信這套說法。相反地，承審法官在長達數千字的判決理由中，對「配偶權」概念展開全面性檢討，並明確指出，現行民法中從未明文規定有所謂的「配偶權」。法官指出，實務上常見的配偶權主張，多源自早年最高法院判例的延伸解釋，並非立法者明確創設的權利。法官進一步直言，將夫妻間的忠誠義務轉化為一種可供請求賠償的「權利」，本質上隱含物化配偶的封建思維，與現代法治精神並不相容。判決書中也質疑，婚姻關係中的圓滿、幸福與忠誠，本就屬高度主觀感受，難以以金錢衡量，更不應透過慰撫金制度進行交換。此外，判決亦深入探討性自主權與婚姻制度的關係。法官指出，在性自主權已受憲法保障的今日，仍以「配偶權」作為對配偶性行為進行排他性控制的法律主張，無異於封建時代思想的延續，與現代人權價值相牴觸。法官最後強調，國家若介入夫妻間的忠誠問題，最終往往只能透過金錢賠償收場，這樣的處理方式不僅無助於修復婚姻，反而可能加速關係破裂，形同鼓勵以金錢解決情感衝突。因此，認定阿強的請求於法無據，依法予以駁回。全案仍得依法提起上訴。