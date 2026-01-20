我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖聰賢於犯案後從蘆洲逃到三重、新莊，並在周邊小巷弄步行移動躲藏尋找暗巷、樓梯間休息。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日發生一起驚悚命案，一對65歲廖姓老翁、75歲許姓婦人夫妻檔，販賣蔥油餅苦養獨生子36年，沒想到卻疑似因金錢問題，遭到狠砍37刀慘死。而「啃老」的嫌犯廖聰賢犯案後逃往新莊區，昨（19日）晚間在巷弄內閒晃時遭到逮捕，蘆洲分局今（20日）對外說明案件偵辦及查獲經過，也曝光了廖嫌從犯案到被捕逃亡45小時的細節。經警方調查，廖嫌於17日案發後便從蘆洲案發地點騎機車逃逸，而後將機車棄置在三重區停放後，再攔計程車搭乘至新莊區下車，最後以步行方式走至新莊體育場，於體育場內及周邊巷弄徘徊。而廖嫌於逃亡期間未前往特定地點，未發現有人接應或提供藏匿處所，亦未尋求他人協助，並無接應或有共犯情形。至於廖嫌逃逸過程中過夜情形，經調查發現他曾於體育場內施工工地躲藏，亦曾於某巷弄防火巷內停留多時，疑似在內休憩。而專案小組一共動員80名警力，不眠不休調閱數百支監視器畫面，逐步還原廖嫌逃逸路線。發現其逃逸地點以新莊體育館為中心，利用周邊小巷弄步行移動躲藏並找尋附近無人暗巷或梯間藏匿休息等習性，最終研判其持續在新莊體育場周邊巷弄逗留徘徊，動員大量警力地毯式搜索，於昨（19日）晚間成功將廖嫌逮捕到案。