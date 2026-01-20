我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林（左）跟爸爸大衛（右）撕破臉開戰。（圖／翻攝自布魯克林IG@brooklynpeltzbeckham）

布魯克林貝克漢是誰？模特兒、攝影師闖出知名度

▲布魯克林（如圖）被外界批評沒才幹、攝影技術差等，檢視眼光從沒少過。（圖／翻攝自布魯克林IG@brooklynpeltzbeckham)

▲布魯克林（右2）決裂貝克漢家族。（圖／翻攝自IG@davidbeckham）

布魯克林悲憤開戰家族！痛訴長期受壓成導火線

貝克漢家族大戰！英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）於1999年結婚，後育有3子1女，昨（19）日長子布魯克林（Brooklyn Peltz Beckham）透過社群操控家庭假面人設、雙親干涉婚姻，並傷害自己的妻子妮寇拉·佩茲（Nicola Peltz），引發軒然大波。對此《NOWNEWS今日新聞》整理出布魯克林貝克漢背景介紹、演藝成就，以及他為何不願與家人和解？若沒有了父母親光環，布魯克林還將會如此有名、受關注？布魯克林全名布魯克林·約瑟夫·佩茲·貝克漢（Brooklyn Joseph Peltz Beckham），1999年3月4日生，現年26歲，是英國著名模特兒、攝影師，在2013年之前，先後完成熱刺和切爾西的足球試訓，獲提拔進入洛杉磯銀河U14青年軍。布魯克林2014年開始跨足模特領域，曾拍攝《Vogue China》、《Miss Vogue》、《Interview》、《L'Uomo Vogue》等封面，2017年推出個人首本攝影集《What I See》，同年宣布將會前往紐約帕森設計學院進修四年攝影課程。布魯克林努力著墨藝術方面，持續精進自我才華，曾被美稱為「足球金童」、「少女殺手」、對時尚敏感及攝影作品率性又熱情，儘管如此，業內對於布魯克林帥氣外型、魅力話題仍遠遠超過其所擁有能力，無形變成家族中頗具爭議的一員。有人批評布魯克林，是大衛3個兒子裡面最沒才幹的一個，異性環繞、學業非特別亮眼、攝影技術差等流言從沒停過，更有人批評他高攀老婆妮寇拉佩茲，招致維多利亞看女方不順眼，家務紛爭搬上檯面，布魯克林處理婆媳問題，相當無謂。如今，布魯克林大動作開撕貝克漢與維多利亞，牽涉到整個家族聲望，外界熱議紛紛「他為何不與家人和解？」布魯克林則痛訴，自己從小生活在一個高度媒體化的家庭裡，愛與認可往往不及所謂「曝光度、配合度和形象管理」來得重要，多年來，他與妻子盡力出席每一場活動、每一次拍攝，只為維持那個被期待的「完美家庭。」布魯克林表示，成長過程中長期承受嚴重焦慮，自從與家人保持距離後，這種焦慮消失，宛若重獲新生，「我每天醒來，都感謝自己所選擇的人生。」他強調，未來與妻子妮寇拉佩茲不再追尋被媒體、形象或家族品牌定義的人生，而是希望自己與未來家庭平靜、安全、快樂就好，想要把「平凡人」所擁有的隱私與幸福，握在手中。