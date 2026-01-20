我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營台中市提名至今卡關，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔對時程與布局各有盤算，一方希望1月底前儘速定案，另一方則力拚延後、爭取更多時間累積聲勢，遲遲無法取得共識。對此，媒體人黃光芹直言，楊瓊瓔若繼續與江啟臣這麼摃下去，地方已傳出耳語，楊是否意在江空出來的副院長大位？接下來，就看國民黨頭人的智慧了。黃光芹表示，台中市民心中或有答案，國民黨何以讓支持者掉入「看山不是山」的境地？國民黨必須承認，2026的提名進度，遠遠落後民進黨，幾乎看不到對手的車尾燈。「放在心裡爛」、鳴槍不起跑的怠惰，很可能讓自家戰將輸在起跑點，「內捲」的傷痕已造成，也不利接下來的選情。以台中市為例，選民心中或有答案，就差「頭人」走個形式，任何一位角逐者，不會掂量自己的條件性足不足，只會質疑「為何新娘不是我」？因此，才需要高層做出決斷。黃光芹進一步分析，楊瓊瓔在基層實力不可小覷，但她必須承認，如果光標榜自己在大、潭、神、后有多強，則過去胡志強、盧秀燕就不會是台中市長；同理，朱立倫3年多前，也不必丢出口袋名單，空降張善政、繼而當選；以及，若照楊瓊瓔的邏輯，則羅明才亦可宣佈參選新北市長、侯友宜豈不也找不到當初接棒新北全然的正當性。黃光芹接著指出，江啟臣條件俱佳、地方實力不輸，8年前只因為民調輸給盧秀燕0.6%，展現了政治風度，不過也因此蹉跎了8年。如今碰上盧秀燕的前副市長、鄭麗文的好姐妹，若兩人因此雙手一攤，說有在處理、但處理不下來，外界會怎麼看盧、鄭？是聯手來攪江啟臣的局？讓他即使出線，楊也不打算輔選？乾脆讓何欣純當選？而楊委員繼續與江啟臣這麼摃下去，地方已傳出耳語，楊是否意在江空出來的副院長大位？黃光芹提到，昨（29日）天自己訪問鄭麗文，鄭說了一句耐人尋味的話：「我不好去勸退楊瓊瓔！」其實話裡已有答案了。她直言，接下來，就看國民黨頭人的智慧了。