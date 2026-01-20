我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 小提燈今年呼應「冬日遊樂園」主題，結合主題IP「超人力霸王」經典人物「初代超人力霸王」創作設計。（圖／高市府提供）

▲馬年新春小物與超人力霸王小提燈開放領取時間、地點。（圖／高市府提供）

迎接馬年到來，高雄市長陳其邁今（20）日搶先曝光丙午年(馬年)多款限定新春小物，同步開箱眾所期待的「初代超人力霸王」的提燈及玩偶。陳其邁預告以超人力霸王圖騰繪製的開運小紅包，將於1/31起於三鳳中街首發，接著也會配合高雄過好年商圈活動陸續發放。兩款傳統春聯與斗方春聯則於2/2起發放。記者會現場由市長陳其邁偕同書法家、設計師，一同開箱展示傳統春聯、斗方春聯及開運小紅包、新春賀卡。傳統春聯書寫兩款《躍馬迎福》及《駿騰迎祥》；斗方春聯《馬雄好》一語雙關、充滿童趣，台語諧音「馬上好」，生動呈現城市活力與年節喜慶氛圍。每年都引起熱烈討論的開運紅包及小提燈，今年呼應「冬日遊樂園」主題，結合主題IP「超人力霸王」經典人物「初代超人力霸王」創作設計，傳遞勇敢、希望與領先的祝福。紅包正面超人力霸王劃破閃亮夜空，「一馬當先」展現超人精神；背面則融入旅運中心、高流等高雄地標與港灣意象。「小提燈」特別設計靈活關節，可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值，盼串聯不同世代共同的記憶與樂趣。「新春賀卡」由青年設計師林士揚操刀，結合童真歡樂的木馬、富貴圓滿的牡丹及高雄著名地標，代表承載高雄多元產業的蓬勃發展，也乘載市民對生活的夢想與期許，共同迎向「馬上成真」的美好願景。「超人力霸王」紅包預計1/31（六）起配合高雄過好年商圈活動發放，詳細時間地點請關注經發局臉書，全市國小、幼兒園學童，將主動發送至學校；傳統與斗方春聯2/2(一）起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間09:00-17:00發送，也放置於觀光局所轄場館與風景區（高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、野森動物學校、貝殼館及蝴蝶園）、文化局所轄場館及高雄捷運各站點，自由索取，索完為止。此外，「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」2月7日至3月1日，將在愛河灣及高雄港16至18號碼頭舉行，限量製作的「超人力霸王」小提燈，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，將於開學週由學校統一發放；一般民眾則可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。