我是廣告 請繼續往下閱讀

日本54年來首進入「無貓熊狀態」！曉曉、蕾蕾確定1/27返回中國

▲上野動物園旅日的大貓熊龍鳳胎「曉曉」、「蕾蕾」，確定將於本月27日啟程返回中國，並入住與姊姊「香香」相同的相關保育研究設施。圖為大貓熊香香。（圖／美聯社／達志影像）

日本民眾超不捨！上野動物園抽籤看熊貓最後一眼 中籤率僅4％

▲大量遊客湧入上野動物園，只為看大貓熊最後一眼，不少民眾戴著大貓熊帽子、背著大貓熊包包和穿戴相關裝飾。（圖／路透社／達志影像）

日本大貓熊被中國收回！日本議員：去台灣看就好了

東京都政府宣布，上野動物園最後一對大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將於1月27日返回中國，28日抵達保育設施，若未有新協議，日本將自1972年以來首度「無貓熊」。園方最後參觀日為25日，抽籤倍率最高達24.6倍，代表日本社會大眾對於大貓熊的離去仍相當不捨。對此，日本神戶市議員上畠寬弘也呼籲日本民眾，真的想要看大貓熊，不如去更民主、安全的台灣。日本東京都政府於1月19日正式對外宣布，上野動物園旅日的大貓熊龍鳳胎「曉曉」（雄性）與「蕾蕾」（雌性），確定將於本月27日啟程返回中國。若後續中日雙方未能簽署新的租借或合作協議，日本將自1972年首次引進大貓熊以來，首度全面進入「無貓熊」狀態。根據東京都政府與園方規畫，「曉曉」與「蕾蕾」將於27日自上野動物園出發，經陸路運送至成田機場後搭機返中，預計28日抵達中國，並入住與姊姊「香香」相同的相關保育研究設施。由於牠們的父母「力力」與「真真」是以繁殖研究名義出借日本，因此即使龍鳳胎誕生於日本，其所有權依法仍屬中國。這對龍鳳胎於2021年出生，父母「力力」與「真真」則於2011年赴日，參與為期10年的中日大貓熊交流計畫，後續再延長5年。兩隻大貓熊在2017年誕下「香香」，2021年再生下「曉曉」與「蕾蕾」。不過，「力力」與「真真」已於2024年因健康因素提前返回中國接受治療。隨著「曉曉」與「蕾蕾」即將返中，日本境內將不再有任何大貓熊。事實上，和歌山縣白濱町「冒險世界」的4隻大貓熊已於去年6月因租期屆滿歸還中國，使得上野動物園的這對龍鳳胎成為日本最後的「熊貓代表」。為把握最後觀賞機會，上野動物園早已停止受理一般入園申請，並改採事前抽籤制度。最後參觀日訂於1月25日，整體申請人次超過31萬人，平均中籤率約15.6％；其中25日當天競爭最為激烈，倍率高達24.6倍，中籤率僅約4％，顯示日本社會對大貓熊離別的高度不捨。事實上，日本神戶市議員上畠寬弘先前公開主張，動物園交流應「去中國化」，並已在議會提出與台灣進行動物交流的構想，目前正進行相關協議。他呼籲網友，沒有必要向中國索取大貓熊，並以政治立場批評大貓熊的象徵意義，認為若只為觀賞大貓熊而向中國妥協，不如前往民主、安全的台灣。對此，中國國台辦發言人彭慶恩回應表示，「日本個別政客的妄言囈語，是痴人說夢」。自1972年10月中國贈送大貓熊「康康」與「蘭蘭」至日本以來，大貓熊長期被視為中日友好象徵。但近期中日關係因地緣政治因素趨於緊張，特別是日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關發言，引發中方不滿，未來日本是否能再度引進大貓熊，充滿不確定性。