▲苗栗縣的「鐵砧山碳封存場」是國內首座碳封存示範計畫，已在去年底完工，完成相關核備程序後，目標在2月底啟用。（圖／取自中油簡報）

行政院公共工程委員會21日舉辦「公共工程金質獎」，經濟部轄下單位這次有18項工程設施拿下獎項，得獎件數再創歷史新高。其中，位於苗栗縣的「鐵砧山碳封存場」是國內首座碳封存示範計畫，已在去年底完工，完成相關核備程序後，目標在2月底啟用。國營司長胡文中表示，經濟部轄下單位共得到18項工程得獎，其中「公共工程品質優良獎」取得2特優、6優點及5佳作；「公共設施維護管理獎」取得1特優、1優等及3佳作，得獎數再創歷史新高。其中，水利署7工程全數得獎，「大安大甲溪聯通管工程第1標統包工程」及「荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程－水管橋工程」均拿到公共工程品質優良獎特優；中油永安液化天然氣廠也因無災害工時425萬小時，且設置珊瑚復育方舟，拿下公共設施維護管理獎特優。而中油副總經理黃榮裕報告，拿下公共工程品質獎佳作的鐵砧山碳封存場是國內首座碳封存場，本場具備年減10萬噸二氧化碳，相當於6682座大安森林公園，已在去年底完工，目前還差向勞動部完成丙類危險性工作場所行政程序，他補充，該示範計畫每年可灌注10萬噸二氧化碳，最多達到30萬噸，後續將會監測、環境部審查，作為台灣其他案場的依據。而設施實際儲存碳量大於30萬噸，但後續若要再擴大，就必須依環境部管理辦法進行環評。過去鐵砧山碳封存場遭遇到各種反對聲浪，包括外界擔憂二氧化碳外洩、誘發地震等問題，經歷過長時間溝通。黃榮裕說，中油公司一直與周邊居民進行溝通，近期也會邀集周邊鄰里到鐵砧山參觀，確保居民疑慮可以消除。另外，本次得獎大安大甲溪聯通管工程第一標、曾文南化聯通管工程等連結台灣水域的「珍珠串計畫」，對於目前珍珠串計畫進度，水利署表示，目前還有三重及蘆洲供水管網、石門至新竹聯通管、鯉魚潭北送苗栗幹管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善，以及高屏珍珠串計畫等6項計畫。水利署補充，前述5項計畫預計都會在2026年至2028年陸續完工，而高屏珍珠串計畫尚未招標，因此會是珍珠串計畫的「最後一哩路」。