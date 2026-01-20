我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖聰賢狠心殺害養育自己36年的雙親，廖翁、許婦身上受有一共37處刀傷。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區一對67歲廖姓老翁、75歲許姓婦人夫妻檔，在三重區販賣小貨車蔥油餅維生。怎料，18日卻傳出陳屍在中山路一段的租屋處中，兩人倒臥客廳，現場留下大量鮮血，而痛下毒手的嫌犯竟然是36歲的「啃老」獨生子廖聰賢。其被逮時供稱，不滿父母從小管教嚴格且月僅給5000元零用錢，忍無可忍才會弒親。死者廖翁侄子透露，夫妻倆求子多年，生下廖聰賢後對他百般疼愛，沒想到晚年卻慘死在37刀下。據《ETtoday》報導，死者廖翁的侄子透露，三伯母（許婦）向神明求子多年，直到40歲左右才將兒子生下，「沒想到卻是來討債的！」由於得子不易，夫妻倆對於兒子相當寵愛。至於廖嫌供稱父母一個月給他5000元零用錢一事，更被爆出金額其實不止5000元，其從20多歲就開始向父母討錢，一次都是好幾千元，一個月算下來至少也有3、4萬元。夫妻倆每天辛辛苦苦用小貨車賣蔥油餅，一份才販賣25元，反觀廖嫌「啃老」遊手好閒，不懂報恩還將雙親殺害。回顧整起案件，17日晚間廖嫌疑似向雙親要錢不成爆發糾紛，持預藏的開山刀對兩人狂砍。經檢警初步相驗，廖翁的傷勢多集中於後腦、左手以及左手肘至少24處刀傷，且廖翁雙手中刀，明顯有抵抗的痕跡。至於許婦的傷勢則集中在後腦、背部以及左右手，全身受有至少13處刀傷，顯見廖嫌殺人意圖強烈。而廖嫌犯案後騎機車逃離至三重區，再搭乘計程車至新莊區，於昨（19日）晚間在一處巷弄內落網，全案依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。