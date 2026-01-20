我是廣告 請繼續往下閱讀

去年11月一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，自桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察攔下帶走。立法院長韓國瑜今（20）日上午在立委張嘉郡陪同下，接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦，他們感謝滯留期間立院、立委與外交部駐外人員的協助，才能順利平安返台。對此，外交部表示，阿聯檢方已經在今年1月8日解除陳姓國人的旅行禁令，陳先生也在1月17日搭機返台。外交部今（20）日舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持。媒體詢問滯留阿布達比台人協處情形，蕭光偉表示，陳姓國人在去年11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，28日獲釋，經過其委任律師向當地檢方釐清當事人沒有涉及相關案件後，阿聯檢方已經在今年1月8日解除陳姓國人的旅行禁令，陳先生也在1月17日搭機抵台。至於外館協助部分，蕭光偉說明，我國駐杜拜辦事處從事發就立即在符合當地法令前提下，積極提供各項行政協助。例如持續陪同陳先生向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請；另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。蕭光偉表示，駐處也在去年12月12日在阿布達比機場協助陳先生尋回所有個人行李。而在駐處協助下，當事人也在12月17日聘請律師辦理後續訴訟事宜。另外，由於阿布達比當局遺失當事人的護照，駐處在今年1月14日也協助陳先生取得護照遺失證明，以利其持憑駐處所核發的入國證明書離境。1月15日在駐處聯繫相關單位確認陳先生可以離境後，於1月16日晚間也送陳先生赴阿布達比機場搭機離境，並在1月17日抵台。蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外的權益，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。