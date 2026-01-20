日本熊本縣阿蘇山，今（20日）上午傳出觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍乘客，消防單位稍早公布最新訊息，以及目前搜救進度。
根據TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署表示，一架隸屬於民間公司的直升機在超過預定時間後仍未返回基地。
當地消防單位表示，今天（20日）上午11時4分左右，消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報。雖然消防人員隨即回撥，但無法接通。
約在當地時間上午11時50分左右，位於阿蘇市的「阿蘇卡德利樂園」（Cuddly Dominion）也向警方報案稱「預計返回的直升機尚未返回。」
乘客年齡資訊與搜救進度
該直升機為「阿蘇卡德利樂園」的觀光直升機，機上載有一名64歲的男性駕駛，以及兩名來自台灣的遊客，分別為41歲男性、36歲女性。
目前警方、消防單位及縣府防災直升機已前往阿蘇中岳火口附近進行搜救。然而，感測到衝擊的中岳火口附近，因火山氣體與濃霧導致能見度極差，目前尚未發現機體蹤跡。
根據阿蘇卡德利樂園說明，這項直升機遊覽行程是從園區出發，航行時間約10分鐘，途中會經過草千里及阿蘇中岳。失聯的直升機是當天的第3次飛行，前兩次也都是由同一位飛行員負責。
該直升機由總部位於岡山縣的「匠航空」營運，該公司在日本各地提供觀光直升機等服務，是一架羅賓遜（Robinson）R44型直升機。
阿蘇中岳的天氣狀況
TBS指出，1月20日受到強大的大陸冬季高壓影響，熊本縣北風強勁。根據熊本地方氣象台分析，阿蘇中岳上空約1500公尺處，上午9時測得風速每秒11公尺的西北風，11時則有每秒9公尺的北風，風勢偏強。
