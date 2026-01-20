我是廣告 請繼續往下閱讀

115年武陵櫻花季將於2月13日至3月1日浪漫登場，為期17天。為解決賞櫻期間山區交通管制與購票不便，台中市政府交通局宣布，於今（20）日中午12時起，正式於「台中Go」平台開放預購「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」。該聯票整合了公車預約、農場門票及市區通行，每日限量8席，呼籲有意賞櫻的民眾及早規劃。交通局長葉昭甫指出，「台中Go」平台已全面優化，將「交通行動服務（MaaS）」理念落實於觀光旅遊。民眾透過該平台或APP，即可一次完成865區公車、武陵接駁專車座位預約，並同步購買武陵農場門票，聯票內更包含「台中Go 48小時公車暢遊套票」，在啟用效期內可無限次搭乘台中市區公車。葉昭甫表示，過去民眾前往武陵賞櫻常需分別處理交通與票務，流程繁瑣；現在透過一站式整合，從訂票到出發皆能順暢完成，不僅提升旅遊品質，也有助於精準控管花季期間的山區交通流量，減少私人車輛進入，守護山林生態。針對行程安排，交通局建議民眾可參考「大眾運輸賞櫻」模式，規劃深度旅遊。旅客可先於出發前一日入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，隨後轉乘接駁專車直達武陵農場。此舉不僅能避開長途駕車的疲勞，更能悠閒漫步於粉色櫻花隧道，享受無壓力的春日時光。「武陵櫻花季交通聯票」自1月20日中午12時起開放預訂。交通局提醒，由於每日預留席次僅限量8席，往年開放預購後反應極為熱烈，建議民眾提前下載「台中Go」APP或登入官網，確保能順利取得這份春季限定的便利服務。