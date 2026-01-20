我是廣告 請繼續往下閱讀

實戰投影模擬： 不同於傳統發球機只有出球口，鄭世忠說明，台版機器具備「投影畫面」，能將對手投手的投球動作影像投射在機器前方，讓打者在揮擊前能看到真實的投球揮臂動作，提升視覺適應與節奏掌握。



精細球體控制： 為了模擬變化球的真實軌跡，該機型在投球前需要將球擺放在特定的「位置」，透過精準的縫線控制來產生位移，模擬出更刁鑽的變化球路。





為了備戰2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊不只徵召最強選手，後勤科技也迎來重大升級！針對外界好奇的訓練「秘密武器」，今（20）日證實，除了引進美國職棒等級的「iPitch」智慧發球機外，由台灣國家運動科學中心（運科中心）自主研發的「智慧發球機」也已完工並投入實戰，協助打者提早適應國際賽強投的球路。過去中華隊訓練多仰賴傳統發球機或餵球投手，但面對層級更高的經典賽，科技輔助成為關鍵。鄭世忠指出，這台由台灣運科中心自主研發的智慧發球機，功能上與美製iPitch有顯著差異，擁有兩大獨門優勢：對於「台版研發」與「美製iPitch」並存的狀況，是否會有資源重疊的問題？鄭世忠明確定調：「設備是越多越好。」他進一步分析，iPitch本身已是非常優秀的職業級設備，能精確模擬球速與轉速；而台灣研發版則在視覺模擬與細膩度上做了優化。鄭世忠強調，兩台機器各有千秋，目前都已進駐國訓中心，屆時將由教練團依據每日的訓練目標，包括適應速球及特定投手的出手點，來靈活決定使用哪一台機器，形成雙軌支援的最強後盾。除了硬體設備的軍備競賽，軟體服務也全面升級。鄭世忠表示，運科中心此次也提供了高階的「影像工作分析系統」，能即時回饋打擊與投球數據。此外，針對選手在國訓中心的食宿與訓練環境，鄭世忠也提到，目前的國訓中心執行長本身是棒球教練與選手出身，非常了解職業球員需求。從符合職業球團要求的草皮維護，到客製化的重量訓練與飲食菜單，運動部與國訓中心投入大量資源優化軟硬體，確保中華隊能無後顧之憂地備戰，力拚前進邁阿密。