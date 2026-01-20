搖滾天團動力火車近期忙於備戰《一路向前》演唱會和跑尾牙商演，忙得不得了。今（20）日舉辦記者會，面對媒體訪問時，被問及華研前師妹S.H.E近期爆發的版權糾紛，身為師兄的尤秋興與顏志琳表示，雖然立場不便多言，但私下當然有關心她們，更喊話視S.H. E.為終身師妹，盼整起事件最終能圓滿落幕。
視S.H.E為終身師妹 動力火車：當然有關心
針對S.H.E與前東家華研的紛擾，尤秋興在受訪時表示：「當然有關心啊，她們也是我們很好的朋友。」他回憶起過去雙方在同一家公司打拚的日子，「我們一直把她們當成是『終身師妹』。」
儘管目前動力火車仍屬原公司，身分有些尷尬，但他們還是很有演藝圈大哥風範。尤秋興表示：「發生這樣的事情，我們沒有什麼立場多說什麼，也沒辦法講細節。」但他強調，心裡最深的期盼就是希望兩方面能好好處理，「希望這件事情可以圓滿落幕。」
尾牙狂接30場吸金！但人生缺一塊：被前輩催生
農曆年前動力火車可說是尾牙王，估計一個月狂跑20到30場活動，將會一路忙到除夕前才能休息。事業得意的尤秋興，被問到生子進度，他表示，日前打球時遭到演藝圈前輩檢場當面催生，直言沒生小孩人生缺了一塊。對此，尤秋興坦言自己對於養育好一個孩子仍有憂慮，擔心無法將孩子教養成好人，因此目前仍抱持順其自然的態度。《一路向前》演唱會將於5月15、16、17日一連三天，1月24日開放台新卡友優先購票，隔天25日正式售票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對S.H.E與前東家華研的紛擾，尤秋興在受訪時表示：「當然有關心啊，她們也是我們很好的朋友。」他回憶起過去雙方在同一家公司打拚的日子，「我們一直把她們當成是『終身師妹』。」
儘管目前動力火車仍屬原公司，身分有些尷尬，但他們還是很有演藝圈大哥風範。尤秋興表示：「發生這樣的事情，我們沒有什麼立場多說什麼，也沒辦法講細節。」但他強調，心裡最深的期盼就是希望兩方面能好好處理，「希望這件事情可以圓滿落幕。」
尾牙狂接30場吸金！但人生缺一塊：被前輩催生
農曆年前動力火車可說是尾牙王，估計一個月狂跑20到30場活動，將會一路忙到除夕前才能休息。事業得意的尤秋興，被問到生子進度，他表示，日前打球時遭到演藝圈前輩檢場當面催生，直言沒生小孩人生缺了一塊。對此，尤秋興坦言自己對於養育好一個孩子仍有憂慮，擔心無法將孩子教養成好人，因此目前仍抱持順其自然的態度。《一路向前》演唱會將於5月15、16、17日一連三天，1月24日開放台新卡友優先購票，隔天25日正式售票。