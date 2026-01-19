我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華研國際音樂直言沒有收到Ella的演唱申請。

詞曲授權怎麼算？華研：不需向公司另行確認

Ella重現經典 砸重金買下15首歌版權

▲外傳Ella砸重金向華研買15首詞曲版權重現S.H.E經典金曲，對此華研出面否認。

五月天MV傳言再被點名 華研還原實際金額

▲華研出面否認以200萬人民幣授權五月天MV。

華研國際音樂聲明全文

截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。

女星Ella近期在中國展開個人巡迴演唱會，多首S.H.E時期金曲接連登場，引發外界高度關注，有報導指出她為此「」才得以安心演唱，不過相關說法隨即引發爭議，華研國際音樂也於今（19）晚正式發出聲明，直指部分報導對於「詞曲著作權」與「錄音著作權」的概念出現明顯混淆，有必要對外說明清楚，直言：「並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費！」華研指出，演唱會中若涉及歌曲的「詞曲著作權」，依法應向詞曲著作權人本人取得授權，或透過合法的詞曲集體管理團體處理，並不需要再向唱片公司個別確認，換言之，媒體所稱「向華研購買詞曲版權」的說法，並不符合實際授權流程，只要依照著作權法規定完成相關程序，演唱詞曲本身並不存在額外障礙。然而，華研也強調另一個常被忽略的重點在於「錄音著作權」，由於S.H.E當年為華研所錄製的原始錄音，其錄音著作權歸屬華研所有，若在演唱會中使用原始錄音內容，就必須取得華研授權並完成付費程序。對此，華研明確表示：「截至目前為止，並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人的錄音著作權申請或費用，這也與部分報導內容存在落差！」回顧事發爭議，根據《鏡週刊》報導，Ella為了重現經典，向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，不過她並沒買重製曲版權，意即不能重新編曲，至於共花了多少錢買下版權，據悉沒有固定價碼，但恐怕也是一筆不小的金額，不過現在看來，起初的新聞報導與如今華研的聲明有所出入。此外，針對外界再度翻出Ella於前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉，並被傳出MV版權費高達人民幣200萬元（約905萬元新台幣）一事，華研也一併澄清，公司表示該支MV上架所涉及的僅為「詞的授權」，實際授權費用為新台幣1萬5千元，呼籲外界勿再以訛傳訛，將未經查證的數字渲染成驚人傳聞。隨著華研說明曝光，這場圍繞Ella巡演的討論，已從單純的情懷與回憶，轉為對音樂產業版權制度的再度檢視，外界也逐漸意識到，演唱會能否演唱經典作品，並非一句「買下版權」就能概括，而是牽涉詞曲、錄音、重製等不同層面的授權結構。《鏡週刊》關於Ella大陸巡迴演唱會砸重金買下15首S.H.E金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，華研公司特說明如下：本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。另針對媒體報導Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉MV花200萬人民幣版權費搞定一事，華研表示該MV上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。