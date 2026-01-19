Hebe唱16首舊歌收華研存證信函！鬧僵爭議回顧　靠金曲感言破冰

S.H.E成員單飛不解散後，與前東家華研國際的版權糾紛一直是演藝圈關注的焦點。其中，Hebe（田馥甄）曾因在個人演唱會「一一」中演唱了16首在華研時期錄製的金曲，遭華研指控侵權並寄發存證信函，雙方關係一度陷入冰點。但這場爭議後來在Hebe奪下金曲歌后的舞台上迎來了破冰的契機；她發表得獎感言時致謝華研曾經給她的養分，侵權糾紛看來已在私下完成協商。
Hebe演唱16首舊歌 收華研存證信函警告
回顧這起事件，Hebe 2020年在台北小巨蛋舉辦「一一」演唱會，演唱曲目中包含16首她在華研時期的作品，包含〈小幸運〉、〈魔鬼中的天使〉、〈還是要幸福〉等。事後華研主張，即便演唱者本人有參與表演，但在未取得正式授權的情況下演出，仍屬於侵權行為。
當時華研大動作寄出存證信函，讓Hebe也歌迷都感到錯愕，Hebe在社群發文 「秋意漸濃，確實感受到幾分寒意」，也被解讀成是對華研心寒。Hebe公司強調，「一直以來我們所有公開的演出都有照正常程序取得合法授權，之後耶誕和跨年的等演出也一切如常，不受影響」。但華研解釋，這不是歌曲「詞曲授權」的問題，而是錄音著作的問題，更提到雙方之間的合約細節。
華研強調非詞曲版權爭議 而是違背合約誠信問題
華研聲明指出，「華研與田馥甄女士的合約上有約定，田馥甄女士在合約終止後，未得華研同意不能再演唱曾為華研灌錄的歌曲，這是田馥甄女士清楚明白的事。這條款有一些除外的規定，但公開演唱會不在豁免之內，田馥甄女士若要在演唱會唱舊歌，應先徵求華研同意。」
這是因為公開演唱會現場通常會被錄音、錄影，這些二次演唱的影片放上網路，「可能會影響華研錄音著作的獨一性及銷售授權」。華研也強調，「我們不是跟田馥甄女士處理詞曲授權，而是她違背合約的不誠信行為。」從此點可以看出，雙方當初解約時，應該有一些單獨針對演唱會演出的規定，但溝通上或許存在誤差，才導致各持己見。
最終Hebe公司何樂音樂表示事情會交由律師處理，不再對外回應。而這場爭議爆出後，也讓當時正在籌備個唱「艾拉秀」的Ella緊急把原先排定要唱的舊歌拉掉；外界對於這起件事情則看法兩極，有人認為既然有簽訂合約，就該先對前東家進行告知，也有粉絲痛批華研不顧當年情分，執意訴諸法律，實在太無情。
Hebe破冰華研！奪金曲歌后大方感謝前東家
不過華研與Hebe並沒有僵持太久，2021年Hebe拿下第32屆金曲獎最佳華語女歌手時，就有公開致謝前東家，「得到這個（歌后）肯定，都是一路累積的。我不會忘記華研的同事，我之前大半的歌手生涯，謝謝他們發掘我、培養我，讓我有這麼多經歷、養分」，Hebe此舉被視為和華研破冰和解的跡象，這似乎也有助於後續隊友Ella與華研的協商溝通，讓華研態度放軟。
如今Ella在最新巡演「It's Me 艾拉主意」上，成功演唱15首華研時期的歌曲，包含S.H.E的〈波斯貓〉、〈熱帶雨林〉、〈Super Star〉等，想必已與華研談妥條件，不只獲得詞曲授權，更達成錄音著作方面的共識。由此可見，華研與S.H.E的關係雖然不向過往親密，但還是秉持以和為貴、公事公辦的方式，持續有聯繫。
Ella重現經典 砸重金買下15首歌版權
為了重現經典，根據《鏡週刊》報導，Ella近期向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，不過她並沒買重製曲版權，意即不能重新編曲，至於共花了多少錢買下版權，據悉沒有固定價碼，但恐怕也是一筆不小的金額。
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧這起事件，Hebe 2020年在台北小巨蛋舉辦「一一」演唱會，演唱曲目中包含16首她在華研時期的作品，包含〈小幸運〉、〈魔鬼中的天使〉、〈還是要幸福〉等。事後華研主張，即便演唱者本人有參與表演，但在未取得正式授權的情況下演出，仍屬於侵權行為。
當時華研大動作寄出存證信函，讓Hebe也歌迷都感到錯愕，Hebe在社群發文 「秋意漸濃，確實感受到幾分寒意」，也被解讀成是對華研心寒。Hebe公司強調，「一直以來我們所有公開的演出都有照正常程序取得合法授權，之後耶誕和跨年的等演出也一切如常，不受影響」。但華研解釋，這不是歌曲「詞曲授權」的問題，而是錄音著作的問題，更提到雙方之間的合約細節。
華研聲明指出，「華研與田馥甄女士的合約上有約定，田馥甄女士在合約終止後，未得華研同意不能再演唱曾為華研灌錄的歌曲，這是田馥甄女士清楚明白的事。這條款有一些除外的規定，但公開演唱會不在豁免之內，田馥甄女士若要在演唱會唱舊歌，應先徵求華研同意。」
這是因為公開演唱會現場通常會被錄音、錄影，這些二次演唱的影片放上網路，「可能會影響華研錄音著作的獨一性及銷售授權」。華研也強調，「我們不是跟田馥甄女士處理詞曲授權，而是她違背合約的不誠信行為。」從此點可以看出，雙方當初解約時，應該有一些單獨針對演唱會演出的規定，但溝通上或許存在誤差，才導致各持己見。
最終Hebe公司何樂音樂表示事情會交由律師處理，不再對外回應。而這場爭議爆出後，也讓當時正在籌備個唱「艾拉秀」的Ella緊急把原先排定要唱的舊歌拉掉；外界對於這起件事情則看法兩極，有人認為既然有簽訂合約，就該先對前東家進行告知，也有粉絲痛批華研不顧當年情分，執意訴諸法律，實在太無情。
不過華研與Hebe並沒有僵持太久，2021年Hebe拿下第32屆金曲獎最佳華語女歌手時，就有公開致謝前東家，「得到這個（歌后）肯定，都是一路累積的。我不會忘記華研的同事，我之前大半的歌手生涯，謝謝他們發掘我、培養我，讓我有這麼多經歷、養分」，Hebe此舉被視為和華研破冰和解的跡象，這似乎也有助於後續隊友Ella與華研的協商溝通，讓華研態度放軟。
如今Ella在最新巡演「It's Me 艾拉主意」上，成功演唱15首華研時期的歌曲，包含S.H.E的〈波斯貓〉、〈熱帶雨林〉、〈Super Star〉等，想必已與華研談妥條件，不只獲得詞曲授權，更達成錄音著作方面的共識。由此可見，華研與S.H.E的關係雖然不向過往親密，但還是秉持以和為貴、公事公辦的方式，持續有聯繫。
Ella重現經典 砸重金買下15首歌版權
為了重現經典，根據《鏡週刊》報導，Ella近期向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，不過她並沒買重製曲版權，意即不能重新編曲，至於共花了多少錢買下版權，據悉沒有固定價碼，但恐怕也是一筆不小的金額。