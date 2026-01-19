Hebe唱16首舊歌收華研存證信函！鬧僵爭議回顧　靠金曲感言破冰

我是廣告 請繼續往下閱讀

一直以來我們所有公開的演出都有照正常程序取得合法授權，之後耶誕和跨年的等演出也一切如常，不受影響

▲田馥甄Hebe曾因為演唱華研時期的舊歌，與前東家發生糾紛。（圖／資料照）

未得華研同意不能再演唱曾為華研灌錄的歌曲，這是田馥甄女士清楚明白的事。這條款有一些除外的規定，但公開演唱會不在豁免之內， 田馥甄女士若要在演唱會唱舊歌，應先徵求華研同意。」

我們不是跟田馥甄女士處理詞曲授權，而是她違背合約的不誠信行為。」從此點可以看出，雙方當初解約時，應該有一些單獨針對演唱會演出的規定，但溝通上或許存在誤差，才導致各持己見。

▲Ella（左起）、Hebe、Selina各自單飛後，前面兩者都有陸續舉辦個人演唱會。（圖／Hebe IG@hebe_tien_0330）

我不會忘記華研的同事，我之前大半的歌手生涯，謝謝他們發掘我、培養我，讓我有這麼多經歷、養分