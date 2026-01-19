出身自女子天團S.H.E的Ella（陳嘉樺），近期在個人巡演「It's Me艾拉主意」為了重現昔日S.H.E經典，向前東家華研購入15首歌曲的詞曲版權，滿足粉絲卻又不會觸法。前年她擔任五月天武漢演唱會嘉賓，一起合唱過去主唱阿信跨刀拍MV的S.H.E歌曲〈五月天〉，就曾因版權問題，MV一度遭火速下架，據傳花了200萬人民幣（約台幣900萬）的版權費才搞定，粉絲則被砸大錢為他們圓夢而感動。
〈五月天〉價值不菲 被傳要900萬台幣
當年S.H.E的〈五月天〉，由陳震、施人誠作詞，鄭楠作曲，描述一段愛情的誕生，就像在五月很舒服的溫度及天氣一樣，儘管沒有五月天樂團中的任何成員參與創作，可是主唱阿信跨刀拍MV，還和S.H.E的Selina有吻戲，因此武漢演唱會找到Ella當嘉賓，粉絲都會期待他們能合唱這首歌，卻沒想到因為版權問題，他們合作版本的畫面要上架，得付出900萬的高昂費用。
對於Ella與五月天合體演唱版MV一度被下架，五月天所屬的相信音樂後來證實是版權問題沒處理好暫時性處置，等到付清費用後也就很快再度放上網，讓粉絲們可以重溫昔日的美好回憶。阿信也寫道：「五月天回來了，青春洋溢的盛夏與初秋交界，你在演唱會中留下的回憶，如此永恆。」
偶像砸大錢為粉絲圓夢 五月天歌迷超感動
當時有中國網友在微博留言：「一首價值200W的歌。」還打上哭臉的表情符號，阿信則先是回應寫道：「因為你們值得。」之後又改口：「沒那麼誇張。」有可能使用〈五月天〉真正的價碼，不見得如外傳高昂。
儘管實際上的數字相關單位、人士都未透露，只知道不一定有到900萬，可是光是演唱會上只唱一遍的一首歌，五月天仍然是砸了大錢，才能讓觀眾看到這段演出，依舊令找回昔日青春記憶、一圓美夢的粉絲們感動不已。
Ella重現經典 砸重金買下15首歌版權
為了重現經典，根據《鏡週刊》報導，Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，不過她並沒買重製曲版權，意即不能重新編曲，至於共花了多少錢買下版權，據悉沒有固定價碼，但恐怕也是一筆不小的金額。
