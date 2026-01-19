我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S.H.E不僅是事業上的夥伴，私下感情也相當好，從未缺席彼此的重要時刻。（圖／翻攝自Selina臉書）

▲面對粉絲們敲碗S.H.E合體開唱，三人始終保持開放態度。（圖／田馥甄臉書）

女子天團S.H.E於2001年發行首張專輯《女生宿舍》正式出道，音樂作品創造許多輝煌紀錄，更被稱作「亞洲女子天團」。即使2018年宣布不再和前東家續約，但仍維持「單飛不解散」的狀態，Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）三人互相扶持、鼓勵，重要時刻也從未缺席。曾有網友發問：「S.H.E為何以屹立不搖這麼久呢？」話題引來許多人留言，鐵粉也分析關鍵原因，認為是她們的情誼感動許多人，表示：「沒有紛爭」、「形象正面且感情好」，因此即便單飛也不怕人氣下滑。S.H.E離開前東家華研音樂後，三人各自發展，出道25年仍深受許多粉絲喜愛，一舉一動都備受矚目。曾有網友在社群上發問，「想問大家覺得為什麼S.H.E可以屹立不搖這麼久呢？」貼文引來許多人討論，大多人認為除了歌好聽、個性率真、幾乎沒有私德醜聞之外，最重要的是三人之間的姐妹情。粉絲們表示在團體中「沒有紛爭」、「正能量，開朗樂觀」、「不計較，不互捅，不解散」、「感情情好，不爭C位，聲音很搭」等都讓人產生好感。事實上，S.H.E不僅是事業上的好夥伴，私下感情也相當好，不僅常常聚會、出遊，彼此任何的重要時刻，像是結婚生子、個人演唱會等都不缺席。面對粉絲們敲碗S.H.E合體開唱，三人始終保持開放態度，Hebe看到粉絲留言「期盼可以在有生之年看到S.H.E的合體演唱會」，她親自回應說我也希望；Ella則表示順其自然、Selina被問到是否有機會在大巨蛋開唱，她則回答：「目前沒有計畫，但未來的事情誰都不知道。」皆未把話說死。