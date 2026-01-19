女子天團S.H.E 由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）三人組成，唱紅〈戀人未滿〉、〈美麗新世界〉、〈花又開好了〉、〈十七〉等多首熱門歌，歌曲前奏一下就能引來全場大合唱，甚至連韓國女團i-dle、韓籍啦啦隊女神李多慧都曾翻唱過。2018年她們離開華研音樂，三人並未解散，不過因版權問題不能私自出席公開活動和商業演出。今（19）日傳出Ella向前東家華研買下15首歌的詞曲版權，終於可以在演唱會上盡情演唱。
S.H.E出道爆紅 成功締造華語女子團體紀錄
S.H.E 在2001年發行首張專輯《女生宿舍》正式出道，出道至今專輯的總銷售量在全球累積超過1600萬張，曾位居全球女子團體專輯銷售量第七名，被稱作「亞洲女子天團」。S.H.E經典歌曲非常多，其中最廣為人知的包括〈戀人未滿〉、〈熱帶雨林〉、〈美麗新世界〉、〈Super Star〉、〈不想長大〉、〈中國話〉、〈SHERO〉、〈花又開好了〉和紀念歌曲〈十七〉等，更是KTV必唱歌曲。
S.H.E的歌有多紅？i-dle、李多慧都曾翻唱
S.H.E的歌究竟有多紅？如果用一句話形容，那就是「只要有華人的地方，就一定有人會唱 S.H.E 的歌」，甚至引來許多外國人翻唱，連韓國女團i-dle都曾翻唱過S.H.E的〈SUPER STAR〉，韓籍啦啦隊女神李多慧也公開演唱〈戀人未滿〉、〈怎麼辦〉等。
Ella重現經典 砸重金買下15首歌版權
為了重現經典，根據《鏡週刊》報導，Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，不過她並沒買重製曲版權，意即不能重新編曲，至於共花了多少錢買下版權，據悉沒有固定價碼，但恐怕也是一筆不小的金額。
