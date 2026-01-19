我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ella為了演唱會拚盡全力，不僅積極健身，就連版權問題也早就談攏了。（圖／陳嘉樺Ella臉書）

▲S.H.E各自單飛後，Hebe（左起）、Selina、Ella私下仍維持好交情。（圖／Ella IG＠him_ella0618）

Ella（陳嘉樺）近期舉辦個人巡演「It's Me艾拉主意」，據悉，她特別向舊東家華研購入15首S.H.E時期的金曲詞曲版權，只為了在演唱會上帶大家重溫經典；現場音樂還保留了Selina（任家萱）與Hebe（田馥甄）的歌聲，讓台下粉絲感動萬分。但這應該是因為Ella未購得「重製版權」而無法重新編曲，不過此舉已展現了她對團體時光的尊重和對版權的重視，先喬好版權讓她不用擔心法律問題。Ella的巡演去年底就在長沙開跑，目前已經在中國唱了6場，演出曲目還包含S.H.E時期的金曲〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉、〈熱帶雨林〉、〈Super Star〉等，讓不少粉絲訝異。畢竟S.H.E的歌曲版權都在前東家華研手中，之前Hebe在演唱會上唱了幾首，就收到華研的存證信函，可見在版權這塊華研底線踩得很硬。據《鏡週刊》報導，Ella這次為了避免發生相同爭議，早在開唱前就向華研買了15首歌的詞曲版權，可以在自己的演唱會上大唱特唱，完全沒有問題；至於為何沒有拉掉Selina與Hebe的歌聲，應該是因為她未購得「重製版權」，所以無法將老歌重新編曲，改成適合自己的曲風，不過保留隊友原聲，也算是讓S.H.E另類合體的方式，想必好姐妹Selina、Hebe也不會介意。除了Hebe收過華研的存證信函外，華研還有其他維護版權的案例。天團五月天2024年在中國開唱時，找來Ella當嘉賓，雙方合唱了歌曲〈五月天〉，還將演唱會現場畫面拍成MV，上架到YouTube，但沒多久後，影片就被刪除。後來相信音樂就出面證實是因版權問題沒處理好；之後他們重新跟華研談了版權費，這支MV才又重新上架。據說當時談的價格高達人民幣200萬元（約新台幣900萬元），讓歌迷驚掉下巴，阿信則笑回：「沒有那麼誇張」，但仍未公開具體數字，不過應該百萬元跑不掉。因此如今Ella大手筆買下15首歌的詞曲版權，也讓粉絲直呼真的是下重本，但她畢竟和華研還有一些老交情，想必數字應該會稍微打折吧。