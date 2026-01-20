我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲17日與民眾黨嘉義市長候選人張啓楷一同前往北興市場掃街，並同步進行直播，不料過程中卻爆出爭議畫面，當時有民眾上前要求合影，站在柯文哲身旁的副主任、嘉義市東區候選人林昱孜也欲一同入鏡，卻疑似遭到阿北「架拐子」推開，相關片段迅速在網路瘋傳，再度引爆外界對柯文哲「厭女」的質疑。有網友截圖直播畫面直言，「奇怪，阿北怎麼好像有點生氣？求柯南！」原PO提到，該場直播無論線上人數、現場群眾，似乎都創新低，不知道是不是因為場面有點冷清，阿北好像用手肘推了一下身旁的林昱孜副主任，並瞪了她一眼，還是阿北覺得她不該湊熱鬧擠進鏡頭？好奇大家怎麼看？留言區更湧入大量批評聲浪，「看不起女性的人就是這樣」、「天啊，那動作那眼神，太邪門了好可怕喔！真不知道草們會怎麼解釋」、「厭女第一品牌不意外」、「天啊女孩子被這樣欺負！圈起來打一個ven號耶！」、「ven哲向來不懂得尊重女性，貌美女性去坐櫃檯」，不過也有部分網友替柯文哲緩頰，認為可能是林昱孜誤以為要握手合照，柯只是下意識撥開，並非刻意推人。針對爭議，張啓楷出面澄清表示，林昱孜是柯文哲與他都相當重視、肯定的候選人，掃街過程中柯不僅多次提醒她要增加曝光，還常主動拉著林昱孜一起入鏡。張啓楷指出，民眾黨在嘉義市的東、西區候選人長期深耕地方，柯文哲也希望所有人都能一同曝光。林昱孜今日凌晨也發文回應，感謝外界關心，並表示柯文哲與張啓楷近3週密集跑行程、拚曝光，處心積慮在想「怎麼讓更多人看到候選人、看到我們在做的事」，沒想到一段畫面寫成「架拐子」「不尊重女性」的劇本，3個禮拜達不到的流量，一個晚上就做到了，林昱孜喊話：「大家負責把聲量衝起來，我負責把事情做下去！」事實上，柯文哲過往多次因涉及性別的言論與行為引發爭議，像是在2014年談及國民黨嘉義市長參選人陳以真時，阿北曾以「年輕漂亮、坐櫃台就好」形容女性政治人物；以及過去對黨內女性同事陳智菡疑似「飆罵髒話」風波；再加上此次直播中的肢體互動，再度讓柯文哲「厭女」質疑浮上檯面。