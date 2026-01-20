我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)中華隊集訓正火熱進行，全隊目標直指最後四強、前進美國邁阿密力拚冠軍。針對外界擔心的預算卡關與赴美後勤難題，運動部政務次長鄭世忠今(20)日受訪時大派定心丸，強調本次史上最高的6400萬元經費來自「運動產業發展基金」，完全不受立法院總預算審查影響，只要運動部長李洋點頭即可動支。此外，針對邁阿密的高物價與人力缺口，政府也已啟動「外交外掛」，將由駐外單位全力助攻。近期立法院總預算案攻防激烈，不少球迷擔憂中華隊的備戰經費是否會遭到池魚之殃？對此，鄭世忠親上火線釋疑。他指出，本次WBC經典賽編列的6400萬元預算，其法源依據是「運動產業發展基金」，而非一般的公務預算。「運發基金的機制比較彈性，只要部長同意就可以動支，」鄭世忠解釋，該基金通常年底才需由黨團協商管控，因此目前中華隊所需的備戰、情蒐數據購買以及組訓開銷，完全不受公務預算審查進度影響，銀彈已全數備妥，後勤支援絕不中斷。若中華隊順利挺進四強，將移師美國邁阿密。鄭世忠坦言，邁阿密階段的後勤挑戰遠高於東京預賽，「除了旅費更為昂貴，決賽期間全球球迷湧入，當地的住宿與交通將變得非常困難。」為了應對高昂成本，中華職棒屆時將採取「精兵策略」，僅派出隊伍最核心的人員前往美國。至於不足的人力與在地溝通協調，政府將啟動「外交外掛」。鄭世忠表示，已協調外交部系統，屆時將由當地的駐外管處直接給予協助，分擔交通與行政重擔，確保選手能獲得最高規格的照顧。除了遠程規劃，針對即將到來的東京巨蛋預賽，後勤團隊也已動起來。為了滿足情蒐團隊即時傳輸大量4K影像與數據的需求，運動部已協助解決比賽期間東京巨蛋的網路訊號問題，確保情蒐資訊零時差。鄭世忠強調，從12強賽至今，政府與中職的合作默契已相當成熟，運動部將持續扮演協調者角色，隨時排除行政障礙，做中華隊最強的後盾。