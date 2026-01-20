我是廣告 請繼續往下閱讀

台中大甲區水源路人行道破碎、人車爭道問題將獲解決！立委蔡其昌今（20）日會同議員施志昌、市府建設局、交通局等相關單位會勘，宣布成功爭取1200萬元改善經費。該工程預計115年6月開工，將針對水源路進行步道拓寬、增設路口庇護島及標線重繪。立委蔡其昌指出，水源路一帶是大甲核心文教區，鄰近大甲高中、東陽國小、致用高中，並設有長青活動中心、親子館及婦女館，未來更有運動公園落成。然而該路段車流量大、車速快，現有人行道破損不堪，行人被迫走在車道上，險象環生。蔡其昌表示，過去兩年已陸續完成東陽國小及甲東路人行道改善，此次工程將進一步串聯甲東路既有步道，形成完整的步行路網。他強調，持續爭取中央預算投入友善空間計畫，是希望讓推嬰兒車的家長與散步的長輩都能「安心好行」，感謝中央核定補助及市府編列配合款，公私協力提升交通安全。大甲區公所說，本次工程重點包含：人行步道鋪面整平與拓寬、路口設置實體庇護島、道路重新翻修及標線重新規劃。工程完工後，將大幅提升前往文教設施與公園路段的安全保障，解決長期以來的安全隱憂。