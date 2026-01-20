我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米倉涼子主演《派遣女醫X》奠定她在日劇女王級的地位。（圖／WAKUWAKU JAPAN提供）

日劇女王米倉涼子去年驚傳涉毒，本人發聲明證實住處被檢方搜索，但後來藥檢結果為陰性，她懷疑自己被設局栽贓，然而，今（20）日最新消息指出，米倉涼子因為涉嫌違反《麻藥取締法》（類似我國毒品危害防制條例），已經被函送檢方偵辦。據日媒報導，去年6月，關東信越厚生局麻藥取締部懷疑米倉涼子和阿根廷籍男友持有非法藥物，8月20日遂至兩人位於東京的相關住所搜索，過程中查獲疑似非法藥物的物品和吸食器具，經鑑定後確認持有非法藥物。雖然米倉涼子的阿根廷籍男友早已離境，但此案依然被以「共同持有」方向進行調查，目前已經完成「書面送檢」的程序。去年12月，米倉涼子透過經紀公司發布聲明，坦承「曾經有執法單位進入住家調查」，但已經告一段落，並與律師討論，考量配合案情偵查，選擇不對外發言，同時強調自己的身心狀況沒有問題，未來將持續工作和生活。然而，涉毒消息見報後，米倉涼子形象重挫，即便後來尿液檢測結果呈現陰性，還女神清白，但已經讓米倉涼子感到心寒，萌生退出演藝圈的念頭，如今又被警方以違反《麻藥取締法》函送檢方偵辦，讓外界關注案件最終結果，以及米倉涼子的事業動向。現年50歲的米倉涼子為日本一線女演員、前時尚模特兒，以冷豔氣質與強勢角色聞名，她早期活躍於時尚界，後來成功轉戰戲劇圈，代表作有《黑色止血鉗》、《派遣女醫X》等，其中在《派遣女醫X》中飾演「大門未知子」一角，成為日本電視史上最具代表性的角色之一，奠定她在日劇女王級的地位。