日本熊本縣阿蘇山，今（20日）上午傳出觀光直升機失聯，機上載有2名台灣籍乘客，近年來搭乘直升機遊覽阿蘇火山是許多遊客的觀光選項，這架觀光直升機是由阿蘇卡德利動物樂園起飛，相關費用與售價也都公布在官網中。營運單位也向日媒敘述觀光直升機的保養狀況。
根據朝日新聞報導，20日上午11時左右，熊本縣阿蘇廣域行政事務組消防本部接獲通報，一架正在阿蘇山上空進行遊覽飛行的直升機可能發生墜毀。目前已知機上包含乘客在內共有3人，消防單位與警方試圖與該機聯絡未果，並展開緊急搜救。
消防本部指出，該直升機於當地時間上午10時50分左右從阿蘇市的主題樂園「阿蘇卡德利樂園」出發，原定進行約10分鐘的遊覽飛行。隨後，消防局接獲來自阿蘇中岳火口附近的119通報；該通報是由智慧型手機在偵測到劇烈衝擊時，系統自動撥打出的求救訊號。
根據營運公司說明，機上共有3人，1名60多歲的男性飛行員，以及2名台灣籍乘客，觀光直升機營運公司的負責人表示，「目前尚不清楚事故原因。直升機每飛行50小時會進行一次基本保養，失聯機體距離上次保養僅經過12小時，平日每天飛行約2至3小時。」
由阿蘇卡德利樂園官網中可看到，阿蘇火山直升機觀光有多種行程，除了動物樂園休園日之外，每天都有觀光直升機航班，共分為四大航線，首先是阿蘇山麓航線，時間為4分鐘，飛往阿蘇知名的小型火山丘米塚，鳥瞰阿蘇北外輪。成人票價為6000日圓(約新台幣1200元)，3歲至12歲的兒童價為5000日圓(約1000台幣)。
此外，還包含了俯瞰噴火口以及超值感受阿蘇火山的兩個方案，成人票價分別為1萬日幣(約台幣2000元)以及14000日圓(約台幣2800元)，飛行時間時間分別為7分鐘和10分鐘；最後則是包機選項，飛行時間總長為15分鐘，乘客滿員為3人，總價為60000日圓（約台幣12000元）。
