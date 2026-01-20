高雄連鎖咖啡廳「FOUR U Coffee」在高雄有2家分店，店裡的巧克力肉燥飯對外宣稱使用「米其林必比登推介的肉燥」再加上巧克力製成，成為人氣餐廳。但是位在慶豐街的「FOUR U Coffee」中華店，卻被發現已於去（2025）年年底無預警歇業，據傳原因可能是營運不夠理想，客單價偏高，與當地商圈性質不符。
高雄在地文青咖啡廳「FOUR U Coffee」裝潢漂亮，店裡還提供台式餐點，尤其一道「比利時皇家熔岩巧克力飯佐台式肉燥醬」更是受到消費者喜愛，業者對外宣稱這碗飯是用上「米其林必比登推介」之肉燥，雖然並非是「FOUR U Coffee」曾登上米其林榜單，不過台式肉燥飯加上西式巧克力之衝突，依舊引發消費者討論。至於用的是哪間餐廳之肉燥，業者並無公開。
且去年BLACKPINK到高雄開設演唱會，「FOUR U Coffee」還特地推出草莓巧克力肉燥飯，飯上頭放有粉紅色與黑色巧克力碎片，粉紅色加上黑色讓視覺衝突感很足，也增加店面曝光率與聲量。
但是其中的2號店、即中華店卻只營業1年，就無預警於去年底熄燈，據傳是經營不夠理想，根據《ETtoday房產雲》報導，該店址之前路口曾施工，影響人流與店面能見度，加上附近商圈客群以學生為居多，但是「FOUR U Coffee」客單價偏高，明顯與市場不符合。
業者於臉書粉專公布聲明「FOUR U Coffee」的1號店正常營業中，並提及「這次暫離不是畫下句點，我們正尋找新的地點，相信不久後會再與大家見面！」而該店址的屋主瞬間還開出每個月18萬元，重新招租。
資訊來源：FOUR U Coffee
我是廣告 請繼續往下閱讀
且去年BLACKPINK到高雄開設演唱會，「FOUR U Coffee」還特地推出草莓巧克力肉燥飯，飯上頭放有粉紅色與黑色巧克力碎片，粉紅色加上黑色讓視覺衝突感很足，也增加店面曝光率與聲量。
業者於臉書粉專公布聲明「FOUR U Coffee」的1號店正常營業中，並提及「這次暫離不是畫下句點，我們正尋找新的地點，相信不久後會再與大家見面！」而該店址的屋主瞬間還開出每個月18萬元，重新招租。