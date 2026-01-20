愛山林（2540）位於中和左岸的百億級大案「左岸明珠」，近期尚未公開銷售便登上熱搜，起因正是一張在網路上瘋傳的平面圖。面對新北房價 2026 年依舊居高不下的走勢，不少購屋族感嘆「價格硬到哭」，原以為建商會推出具競爭力的產品，沒想到曝光的卻是驚人的高密度規劃，引爆 左岸明珠 PTT 版面熱烈討論。
傳單價挑戰 9 字頭？單層戶數驚人遭酸「類宿舍」
根據樂居網資料顯示，「左岸明珠」分為 A、B 兩區，規模宏大。其中 B 區基地面積達 3001 坪，樓高 41 層，總戶數達 357 戶；A 區基地則為 1045 坪，樓高 34 層，總戶數 127 戶。
值得注意的是，該案公設比高達 34.50% 至 39.50%，且市場傳出每坪開價可能落在 80 至 90 萬元之間，在高單價、高公設與高密度的三重條件下，室內實坪與居住體驗成為熱議焦點。
更有網友無奈表示，在新北買房已經夠難，現在不只價格硬，連居住空間都變成這種挑戰極限的規劃，對於想在中和左岸置產的年輕人來說，需要考量的因素變得更多。
祝文宇喊雙北最強案 標配防霾紗窗強調品質
相較於網友對格局的疑慮，對於愛山林 評價向來自信的董事長祝文宇，則持截然不同的觀點。他在先前受訪時多次強調，該案擁有 300 米面寬的水岸第一排優勢，且基地規模夠大，是「雙北最好的案子」。為了提升居住品質，建案規格也主打採用「普特絲防霾紗窗」等高階建材。
祝文宇指出，因為土地取得早、成本相對有優勢，他現在開出的價格其實是在「讓利」。他直言：「這個案子合理價就算破百萬也不為過，現在賣是讓消費者先買先贏。」他更表示，該案規劃結合商業設施，並有空橋直通河濱公園，主打生活氛圍。
然而，一邊是建商喊出的稀缺價值與讓利誠意，另一邊則是網友眼中「逼近 40% 公設」與「高密度」的挑戰，這場由格局圖引發的爭論，也反映了購屋族在新北房價高漲下，對於總價與居住品質之間的取捨難題。
資料來源：PTT、左岸明珠臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據樂居網資料顯示，「左岸明珠」分為 A、B 兩區，規模宏大。其中 B 區基地面積達 3001 坪，樓高 41 層，總戶數達 357 戶；A 區基地則為 1045 坪，樓高 34 層，總戶數 127 戶。
值得注意的是，該案公設比高達 34.50% 至 39.50%，且市場傳出每坪開價可能落在 80 至 90 萬元之間，在高單價、高公設與高密度的三重條件下，室內實坪與居住體驗成為熱議焦點。
更有網友無奈表示，在新北買房已經夠難，現在不只價格硬，連居住空間都變成這種挑戰極限的規劃，對於想在中和左岸置產的年輕人來說，需要考量的因素變得更多。
祝文宇喊雙北最強案 標配防霾紗窗強調品質
相較於網友對格局的疑慮，對於愛山林 評價向來自信的董事長祝文宇，則持截然不同的觀點。他在先前受訪時多次強調，該案擁有 300 米面寬的水岸第一排優勢，且基地規模夠大，是「雙北最好的案子」。為了提升居住品質，建案規格也主打採用「普特絲防霾紗窗」等高階建材。
然而，一邊是建商喊出的稀缺價值與讓利誠意，另一邊則是網友眼中「逼近 40% 公設」與「高密度」的挑戰，這場由格局圖引發的爭論，也反映了購屋族在新北房價高漲下，對於總價與居住品質之間的取捨難題。