原本就已經很好逛的西門町商圈又有全新地標誕生！台北捷運公司今（20）日宣布，位於捷運西門站旁的「西門地下市」即日起盛大開幕。這座全新的地下商場主打ACG動畫、漫畫、遊戲以及K-POP流行文化，內部裝潢充滿濃厚的潮流元素，氛圍彷彿讓人置身在日本秋葉原或原宿一般，預期將成為年輕族群爭相朝聖的熱門打卡點。
西門地下市盛大開幕了！亮點、特色店家一次看
台北捷運公司表示，西門町向來是北市年輕文化與流行娛樂的重要據點，為了活化地下街經營並翻轉舊有樣貌，北捷自民國111年起便著手推動硬體設施改善，包括完成5號出口電梯新設工程，並於113年進行空間整合與契約調整，導入全區主題式經營模式。
最終，「西門地下街整體再造計畫」由新想公司統籌規劃，將原本單調的通道變身為結合二次元、動漫、潮玩與特色餐飲的主題商場「西門地下市」，歡迎民眾搭乘板南線至西門站，體驗這個全新的流行新次元。
走進「西門地下市」，首先映入眼簾的是以「年輕、多元、共感」為核心的空間設計。整體採用深灰色調性結合霓虹光影，地板上繪有斑馬線與車道線，營造出獨特的地下城市風貌；廊道設計更以捷運列車為靈感，巧妙融入列車車門、把手與車窗等裝置藝術，讓遊客彷彿「搭乘」通往動漫世界的專屬列車。
西門地下市位於捷運西門站旁，地下街全長215公尺、總面積約931坪，匯聚了動漫指標店Animate、人氣周邊品牌FANFANS、FANME、星宇文創等名店，餐飲部分則有話題性十足的一樂拉麵與扭蛋奶茶，滿足粉絲的味蕾與收藏慾。
除了豐富的店家陣容，西門地下市也保留了年輕人展現活力的空間。設有3處廣場與多間店鋪空間，其中大家熟知的「練舞區」位於第3廣場內，將持續開放給熱愛舞蹈的年輕族群揮灑汗水與創意。隨著今日正式開幕，這條融合了視覺衝擊與流行文化的地下街，勢必將為西門町商圈注入更多元的觀光活力。
資料來源：台北捷運公司
