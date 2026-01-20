我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲日前痛批台北市長蔣萬安「營養午餐免費」、「生生喝鮮奶」等政策是民粹政治與騙票，一改同黨主席黃國昌尋求「藍白合」的路線，引發熱議；對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（20）日分析，如果2026 的藍白合若不成功，對柯文哲幾乎沒有損失，只要能維持關鍵少數，就是場穩賺不賠的「無本生意」。卓冠廷今日在臉書發文表示，這是「柯文哲路線」vs「黃國昌路線」正在對抗，柯文哲要的是左打藍右打綠，黃國昌走的是全面小藍化，可以觀察民眾黨是否因為柯文哲的回歸，試圖私下小藍標籤。卓冠廷分析，從民眾黨的大戰略來看，2026 的藍白合若不成功，對柯文哲幾乎沒有損失，在當前藍營縣市長人選難產、白營積極佈局的態勢下，即便藍白合最終破局，國民黨勢必會像2024年一樣，將敗選責任全數歸咎於柯文哲，甚至將其視為千古罪人。卓冠廷直言，問題是罵完之後，國民黨敢就此與民眾黨決裂嗎？還是為了生存，不得不更卑微地爭取民眾黨的支持？對民眾黨而言，2026選得好壞與否，只要能維持關鍵少數，對柯文哲來說這就是一場穩賺不賠的「無本生意」。