新北市蘆洲區日前發生一起駭人聽聞的弒親血案！36歲的廖男平日無業，長期仰賴母親每月提供的5000元零用錢維生，疑似因要求增加金額遭拒而萌生殺機。17日晚間，他竟對經營蔥油餅攤的67歲老父與75歲老母痛下殺手，兩人合共慘中37刀，傷勢集中於後腦及背部，且手上皆布滿明顯的抵抗痕跡。對此，法醫高大成分析，死者雙手布滿「防禦性傷口」，顯示曾試圖空手奪刀，這類情況多發生在親人間，因被害者常賭對方「不敢真的動手」而選擇正面阻止，不料逆子已殺紅眼，而廖嫌案發後於新莊閒晃遭逮，稍早已移送新北地檢署偵辦。據了解，36歲廖姓獨生子平日無業、長期在家啃老，家中生計全靠年邁父母辛苦擺攤販售25元蔥油餅維持，17日廖嫌疑因不滿母親，長期僅給予每月5千元零用錢，要求「加碼」不成便與母親發生爭執，隨後父親返家再起口角，沒想到他竟憤而持預藏的開山刀砍死雙親。經檢警初步相驗，67歲廖父全身上下至少有24處刀傷，傷勢集中在後腦與左手臂，雙手傷口顯示曾死命抵抗；75歲許母傷勢則在後腦、背部與雙手留有至少13處刀傷，2名死者合計身中近40刀，且傷勢深可見骨，足見兇嫌殺意堅決、手段極為殘暴。事發後，警方隨即調閱周邊監視器畫面，發現17日晚間9時死者返家後，廖男於9時31分騎車離開住處，隨後即失去聯繫，行徑相當可疑，遂鎖定其為重大嫌疑人，19日晚間6點多，新莊分局巡邏員警在新莊新泰路發現廖男行蹤，立即通報支援警力，成功將他逮捕歸案，經警詢過後，稍早移送新北地檢署。針對蘆洲驚悚的雙親命案，知名法醫高大成指出，廖姓老夫妻後腦、背部及雙手均有嚴重刀傷，尤其雙手更是傷痕密布，而這就是典型的，顯示死者身前試圖空手奪刀。高大成分析，這種激烈的正面迎擊，往往發生在，主因是受害者認為，因而沒有在第一時間選擇逃跑，而是試圖阻止。然而，卻沒料到嫌犯已「殺紅眼」時，反而導致死者雙手受創慘重，最終發生憾事。