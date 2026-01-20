我是廣告 請繼續往下閱讀

南亞科19日法說會繳出亮眼成績，外資摩根士丹利卻把南亞科今年每股盈餘預估下修至29.9元，不過同時把明年EPS上調到56.4元。南亞科去年第4季EPS達3.58元、寫下近5年單季新高，帶動去年轉虧為盈，每股盈餘2.13元。南亞科宣布今年資本支出上看500億元新高，年增幅約2.7倍，其中約7成將投向新廠廠務與無塵室建置，另外用於設備採購，擴產意味濃厚。南亞科總經理李培瑛展望今年，看好供需失衡、價格續漲，但漲幅可能低於去年第4季逾3成；在定價策略上，南亞科強調不會跟進韓廠三星、海力士一次性大幅拉價，長約客戶仍將維持既有報價模式，並以產能分配讓客戶供應較為平穩。大摩因此在最新報告中，把南亞科「定價節奏」視為影響今年獲利關鍵。大摩指出，南亞科強調公平合理的方式服務客戶，雖有助於長線合作與市占維持，但在短期行情急漲階段，獲利彈性可能不若市場先前想像，因此將今年EPS預估由55.73元下修至29.9元，不過，長期價格趨勢往上，因此將明年EPS由44.34元上調至56.4元。南亞科今日以跌停開出，不過盤中跌停打開，開低走高，終場下跌1.09%，收在272元。