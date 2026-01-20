我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丘薆（左起）、陳伊、芷軒沒在樂天的續約名單中。（圖／翻攝自IG@zhixuan0803、＠hobby0205、＠bobeyiyi）

球團感性送別 肯定多年舞台付出

▲Dora捲入「富商小三風波」，去年5月後就會再出現在球場應援。（圖／記者黃聖凱攝）

芷軒、丘薆傳被淘汰 年末成績成關鍵

▲河智媛（左）、禹洙漢（右）不在此次感謝名單中。（圖／記者吳翊緁攝影）

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls今（20）日由球團正式對外宣布，2026年陣容將出現大洗牌，成員陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆將於新賽季正式離隊。球團在聲明中以溫柔語氣向5人致謝，強調「離隊不是句點」，而是努力被看見、被珍藏的證明，消息曝光後也讓不少球迷感到不捨，《NOWNEWS今日新聞》整理5人離隊原因，大多以捲入爭議事件以及銷售成績乘去留關鍵。不過眼尖網友發現，此次感謝名單中，並沒有外傳不續約的河智媛和禹洙漢，引發熱烈討論。樂天桃猿在公告中指出，每一場應援背後，都是無數次練習與修正累積而成，而5位成員始終把最好的狀態留在舞台上，球團特別提到，她們用行動詮釋專注與熱愛，為RakutenGirls留下無可取代的篇章，也祝福5人未來能在不同舞台持續發光，球團替離隊成員保留體面與尊重。回顧5人近1年動向，其實早有跡可循，小葳葳在2025年5月捲入與已婚富商相關的感情風波後，隨即全面停止應援工作，後續也未再回到球場；而嘎琳則因深陷富商黃苡珺的緋聞爭議，於2025年9月16日在限時動態中直言，對娛樂圈感到徹底失望，決定退出啦啦隊，並在同月21日預告28日將是自己最後一次站上應援舞台，等同提前向球迷告別。至於芷軒與丘薆則未曾公開捲入重大爭議，卻仍被列入離隊名單，圈內傳出2人疑因年末相關商品與月曆銷售成績未達預期，最終未能續留陣容，雖然球團並未正面證實此說法，但在競爭日益激烈的啦啦隊生態中，市場表現與商業價值，早已成為去留的重要考量，也讓不少粉絲感嘆現實層面的殘酷。5人之中，陳伊的離隊原因相對低調，她向記者坦言自己其實並不清楚未能續留的原因，但仍感謝球團當年願意邀請她歸隊，讓她能再次站上Rakuten Girls的舞台，這番話也被外界解讀為成熟告別，沒有怨懟，僅留下感謝。隨著5人同時離隊，RakutenGirls未來陣容勢必洗牌，新成員如何補上空缺，也成為球迷接下來關注的焦點。值得一提的是，此次Thank You名單中並沒有多次傳出要離隊的韓籍成員河智媛、禹洙漢，似乎球團仍在想辦法留住「樂天韓籍3本柱」。