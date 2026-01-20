我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Altius-600M攻擊型無人機命中標靶。（圖／國防部提供）

立法院外交及國防委員會昨日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢。顧立雄證實將買20萬架無人機，並非之前傳聞5萬架。根據國防部昨日下午發布可公開資料，顯示其將採購美製ALTIUS-700M、ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，分別為1554架、478架共計2032架。2024年11月25日，立法院外交及國防委員會邀請國防部就「獵鴞專案執行規劃」進行專題報告。顧立雄答覆民進黨立委羅美玲質詢時表示，我國僅採購291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，若按照國軍兵推、模式模擬結果尚不足，至少應該還要增購千架以上美國政府於美東時間2025年12月17日宣布總額111億540萬美元（約3510億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。軍購項目包括加購Altius-600M攻擊型無人機，但並未說明採購數量。根據國防部發布的可公開資料，國軍擬採購高達20餘萬架無人機、1000餘艘無人艇，還有兩種反裝甲型無人機飛彈系統，包括ALTIUS-700M 1554架、ALTIUS-600ISR則需要478架，兩款無人機總數為2032架。與攻擊型的ALTIUS-600M不同，ALTIUS-600ISR為「情監偵」型，可續航3.5小時、航程375公里。ALTIUS-700M可攜帶33磅（約14.97公斤）彈頭，續航力與航程則約1.25小時、160公里。