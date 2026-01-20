我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區日前發生一起駭人聽聞的弒親血案！36歲啃老的廖男與經營蔥油餅攤的父母，因金錢問題爆發口角，因而痛下殺手，導致兩老共身重37刀慘死，而廖嫌案發後於新莊閒晃遭逮，稍早已移送新北地檢署偵辦，然而在社會關注此悲劇之際，竟有詐騙集團假冒「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」家屬名義發起募款，企圖利用大眾的愛心騙取錢財。對此，受害家屬今日發出緊急聲明澄清，提醒民眾若收到相關訊息皆屬詐騙，切勿上當受騙。回顧事件，36歲廖姓獨生子平日無業、長期在家啃老，家中生計全靠年邁父母辛苦擺攤販售25元蔥油餅維持，17日廖嫌疑因不滿母親，長期僅給予每月5千元零用錢，要求「加碼」不成便與母親發生爭執，隨後父親返家再起口角，沒想到他竟憤而持預藏的開山刀砍死雙親。整起案件直到廖翁的表妹察覺有異才曝光，由於廖翁平時有定期洗頭的習慣，失蹤多日引起表妹懷疑，前往其住處查訪時，屋內傳出陣陣手機鈴響卻始終無人應答，表妹驚覺事態嚴重報警破門，這才揭發這場逆倫慘案。經檢警初步相驗，67歲廖父全身上下至少有24處刀傷，傷勢集中在後腦與左手臂，雙手的防禦性傷口顯示曾死命抵抗；75歲許母傷勢則在後腦、背部與雙手留有至少13處刀傷，2名死者合計身中近40刀，且傷勢深可見骨，足見兇嫌殺意堅決、手段極為殘暴。事發後，警方隨即調閱周邊監視器畫面，發現17日晚間9時死者返家後，廖男於9時31分騎車離開住處，隨後即失去聯繫，行徑相當可疑，遂鎖定其為重大嫌疑人，19日晚間6點多，新莊分局巡邏員警在新莊新泰路發現廖男行蹤，立即通報支援警力，成功將他逮捕歸案，經警詢過後，稍早已移送新北地檢署。