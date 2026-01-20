我是廣告 請繼續往下閱讀

▲6勝利聯賽、青年聯賽撐起台灣足球青訓版圖。(圖/高雄Attackers FC提供)

▲(前排右一)吳裕威把握角球機會頭槌建功，最終4：1獲勝。(圖/高雄Attackers FC提供)

2025-26賽季勝利聯賽與青年聯賽於2025年九月正式點燃戰火，賽事一路進行至2026年五月，橫跨近九個月，成為國內基層足球最具規模與延續性的長期賽事。本週青年聯賽南區賽事中，U16組高雄Attackers FC對上台鋼一役備受矚目。青年聯賽南區賽事另一亮點，U14組出現一面倒戰況，高雄Attackers FC以11：0大勝後勁國中。全場70分鐘比賽幾乎都在對手半場進行，高雄Attackers FC頻頻製造射門機會，展現壓倒性攻勢。後勁國中全隊皆為女生，在體能與對抗上明顯吃虧，難以有效搶回球權。此役中，主導比賽節奏的中場球員陳柏諺表現亮眼。雖然未能進球，卻以成熟的場上視野與多次關鍵助攻，成為球隊進攻的發動機與致勝關鍵，多次成功完成中場轉移，徹底撕裂對手防線，被視為球隊靈魂人物。2025-26賽季勝利聯賽與青年聯賽，賽事舉辦地為鳳山足球場與楠梓足球場，其中楠梓球場周邊同時規劃餐車與園遊會活動，吸引不少家長與球迷進場，場內比賽激烈、場外氣氛熱鬧，充分展現基層足球向下扎根、向外擴散的能量。