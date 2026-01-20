我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人何啟聖日前表達要投入2026花蓮縣長選舉，今（20）日在政論直播節目《中午來開匯》專訪時表示，根據自己第一線接觸，民進黨今年恐不會在花蓮推出人選，選戰將轉向為國民黨內部的競爭。何啟聖表示，這次花蓮選舉情勢，他實際接觸看來，民進黨今年應該沒有要推人，在這情況下，目前在花蓮表達願意服務付出的人選，幾乎全數都是國民黨的人，變成黨內競逐。何啟聖說，自己有更宏觀的看法，建議把張峻、魏嘉賢等人選全納入初選，國民黨都能跨黨跟民眾黨藍白合，當然也能納入無黨團結一致，撇開黨派私慾，會是花蓮人之福。「張峻絕不可能掛綠袍選舉。」何啟聖指出，若張峻回國民黨可能會跟苗栗縣長鍾東錦當初的情況一樣，會有回黨時間的程序問題，不可能說說要回來就能馬上回來。何啟聖認為，張峻會表達想回國民黨的意願，在此情況下，就不可會是民進黨籍，在花蓮要用民進黨，再加上未來假設由張對上吉安鄉長游淑貞，一定會被立法院國民黨團總召傅崐萁操作成藍綠對決，所以張絕對不可能會是綠。